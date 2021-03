Moratti sulle vaccinazioni: “La Lombardia ha fatto meglio di Svezia, Belgio e Olanda”

«Quest’incontro è stato per noi un momento prezioso – ha detto Letizia Moratti, vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare a margine dell’incontro con il commissario Figliuolo – che ci ha rassicurato rispetto al piano vaccinale massivo che è totalmente in linea con il piano nazionale. Il piano lo presenteremo nei prossimi giorni, quindi non lo anticipo. Voglio, però, dire che quest’incontro che è improntato alla leale collaborazione tra Governo e Regione, ci ha rassicurato e ci dà la certezza che siamo sulla strada giusta. Sono stati fatti degli errori? Sì. Li stiamo rimediando. Nonostante questo, la Lombardia, pur avendo ancora una forte pressione da Covid, è la Regione che ha vaccinato di più con 1.570.000 dosi con 85% dosi ricevute».

PER LE VACCINAZIONI LOMBARDIA HA FATTO MEGLIO DI SVEZIA, BELGIO E OLANDA – “Le vaccinazioni degli over 80 – ha sottolineato Letizia Moratti – finiranno l’11 aprile. Fra gli ‘over 90’ siamo fra le migliori regioni. Anche confrontandoci con Paesi stranieri, la Lombardia ha vaccinato più della Svezia, del Belgio e dell’Olanda. Abbiamo messo in sicurezza le RSA, stiamo completando la vaccinazione delle Forze dell’Ordine e delle categorie permesse, quindi personale scolastico e universitario. Stiamo progredendo con disabili e degli estremamente vulnerabili e dei loro famigliari e assistenti. Abbiamo un modello misto che, ovviamente avendo i vaccini e il personale, a regime ci consentirà di arrivare a 140.000 vaccinazioni nei centri massivi e 30.000 negli ospedali e nelle aziende, attraverso anche medici di medicina generale e farmacie. Oggi ci è stato confermato che siamo in linea con il Governo. Quindi proseguiamo, con l’obiettivo di arrivare rapidamente a utilizzare nella maniera più efficace questi centri massivi per arrivare ai numeri a cui vogliamo e dobbiamo arrivare”.