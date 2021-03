Musei in rete: una convenzione tra Varese e Gemonio in vista della riapertura

I Musei Civici di Varese e l’Associazione Amici del Museo Floriano Bodini di Gemonio stipulano una convenzione che prevede una reciproca riduzione dei biglietti di ingresso: i soci dell’Associazione Amici potranno accedere ai Musei Civici di Varese con biglietto ridotto, offrendo la possibilità per i possessori di un biglietto di ingresso ai Musei Civici di Varese di visitare il Museo Bodini con biglietto ridotto. Un modo per prepararsi al meglio alla riapertura dei musei.

«La convenzione tra le realtà museali di Varese e Gemonio – spiega il sindaco di Varese Davide Galimberti – è l’occasione per valorizzare il patrimonio museale locale, che offre un’importante risorsa da scoprire. L’obiettivo è quello di creare una connessione tra i luoghi della cultura, valorizzando una sorta di museo diffuso sul territorio varesino e favorendone i fruitori, attraverso la promozione delle diverse opportunità culturali presenti. Un accordo che in questo momento storico assume ancora più rilevanza, come messaggio di rilancio dei musei, in vista della loro riapertura al pubblico».

«Il Museo Civico Floriano Bodini – dichiara Samuel Lucchini, Sindaco di Gemonio e Presidente del Museo – è un luogo di incontro, di confronto e di identità partendo proprio dal nostro paese. Da questo importante patrimonio, l’amministrazione comunale incentiva la crescita e l’apertura verso altre realtà culturali, artistiche e storiche del nostro territorio. La convenzione sugli ingressi stipulata anche con i Musei Civici di Varese ne è un esempio».

Il complesso dei Musei Civici di Varese comprende diverse strutture del territorio, per un’immersione tra archeologia, storia, arte e cultura, come Villa Mirabello, che ospita le raccolte archeologiche che conservano una rassegna completa della preistoria del territorio varesino proveniente dai numerosi insediamenti palafitticoli del Neolitico e dell’Età del Bronzo, oltre a una sezione dedicata al Risorgimento varesino. Il Museo di Arte Moderna e Contemporanea è invece ospitato tra le mura del Castello di Masnago, con collezioni di pittura, scultura e affreschi dal XV al XX secolo. Parte integrante delle strutture museali è l’Isolino Virginia sul lago di Varese, uno dei siti più famosi della preistoria europea e Patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Il Museo Bodini è un’importante realtà museale del territorio che conserva ed espone numerosi lavori dell’omonimo artista e una cospicua collezione di libri, opere scultoree, pittoriche e grafiche di artisti apprezzati e collezionati dallo stesso Bodini. L’artista – nato a Gemonio nel 1933 – fu scultore, incisore e medaglista, insegnante presso il Liceo Artistico di Brera e l’Accademia di Carrara, di cui fu anche direttore fino al 1987, docente di scultura al Politecnico di Architettura di Darmstadt dal 1987 fino al 1998. Espose nel 1982 alla Biennale di Venezia con una personale alla carriera e continuativamente in personali e collettive in Italia e all’estero e lasciò numerose testimonianze nella sua zona di origine.

«L’Associazione Amici del Museo Bodini, da sempre vicina alla vita del Museo, è stata costituita per iniziativa di Floriano Bodini, prima ancora dell’inaugurazione del Museo, nel 1998, chiamando ad un compito non solo di supporto, le personalità della cultura e dell’arte che, insieme alla famiglia e agli amici condividessero con le autorità locali la prospettiva di promozione culturale e di garanzia di sviluppo nel tempo di un Museo con caratteristiche uniche. È in quest’ottica che ancora oggi l’Associazione partecipa alla vita attiva del Museo, instaurando dialoghi con il mondo dell’arte e della cultura» dichiara il Presidente Costante Portatadino.