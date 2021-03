Nasce un coordinamento lombardo fra le associazioni di bambini e ragazzi con diabete

In Lombardia vivono circa 3500 bambini e ragazzi con diabete di tipo 1 da 0 a 18 anni. Questi bambini/ragazzi e i loro genitori hanno articolate e complesse esigenze di cura e di assistenza. Per far fronte a queste necessità possono contare su team multidisciplinari dedicati al diabete in età pediatrica e su una rete di associazioni di volontariato fra genitori. Adiuvare, presieduta da Francesco Agostini, è una di queste. Adiuvare ha deciso, a fine 2020, di partecipare alla costituzione di un coordinamento specifico per le associazioni lombarde fra genitori di minori con diabete, per portare all’attenzione di Regione Lombardia, in modo coeso, le peculiarità della cura del diabete tipo 1 in età evolutiva e la ricaduta della patologia in ambito sociale e familiare, al fine di soddisfare i bisogni dei minori.

L’ente è denominato CDG Coordinamento Diabete Giovani Lombardia ODV. Il coordinamento ha l’obiettivo di promuovere la qualità della vita delle persone con diabete in età pediatrica, individuando le necessità, le aspettative e le aree di criticità che impediscono la gestione ottimale della malattia, proponendo in ambito istituzionale aree di miglioramento.

Il CDG Lombardia intende partecipare, con un ruolo distinto e attivo, ai processi istituzionali e non che coinvolgono l’assistenza ai minori con diabete, in un dialogo costruttivo con la Regione Lombardia. Fanno parte del coordinamento: AAGD Lombardia (Milano), Adiuvare (Varese), AGD Como, AGD Lecco, AGD Pavia, AGD Varese (Tradate – Va), NOI insieme per i diabetici insulinodipendenti (Bergamo), Sorridere al diabete (Paderno Dugnano – Mi), SOStegno 70 insieme ai ragazzi diabetici (Milano – Brescia).

Il vicepresidente Athos Campigotto rappresenta Adiuvare nel consiglio direttivo di CDG Lombardia. CDG Lombardia è un Ente del Terzo Settore registrato come Organizzazione di Volontariato e ha aperto un web (www.cdglombardia.it) e una pagina Facebook. Sul sito saranno consultabili l’elenco aggiornato delle associazioni affiliate, l’organigramma, tutti i documenti ufficiali, i bilanci e i dati economici insieme a un resoconto puntuale delle sue attività istituzionali.