Navigazione sostenibile agli Europei di Canottaggio di Varese

A poco più di un mese dall’avvio dei Campionati Europei di Canottaggio di Varese, che si terranno tra il 9 e l’11 aprile, si aggiunge un altro tassello ad un mosaico in continua evoluzione. Transfluid-Bellmarine, azienda di Gallarate di riferimento nella propulsione ecosostenibile per applicazioni marine ed industriali, metterà a disposizione durante l’evento due imbarcazioni con sistemi di propulsione elettrica ed ibrida.

«Siamo orgogliosi che i Campionati Europei ospitati sul nostro Lago di Varese abbiano un tratto di sostenibilità ambientale molto marcato. Il tema del rispetto dell’ambiente e dell’eliminazione di ogni possibile inquinante ci sta a cuore e si tratta di un passo in questa direzione – dichiara l’assessore del Comune di Varese Dino De Simone, -. Ringraziamo l’azienda locale che ha deciso di fornire i propri mezzi per rendere possibile la navigazione sostenibile. La ribalta di una manifestazione continentale farà in modo che ciò possa essere visto, conosciuto e apprezzato da più persone possibili. Il prossimo traguardo che vogliamo raggiungere è quello di posizionare sui pontili stabili del Lago di Varese delle colonnine grazie alle quali le barche elettriche possano ricaricarsi».

«La navigazione ecosostenibile – aggiunge Transfluid-Bellmarine – ormai è il futuro grazie al quale si potrà garantire una maggior tutela dei nostri laghi, fiumi e mari, offrendo numerosi vantaggi. Transfluid da sempre sensibile ai temi dell’ecosostenibilità si è particolarmente impegnata nello studio di queste nuove tecnologie per la propulsione marina ed industriale. Partecipare con il nostro piccolo contributo agli Europei di Canottaggio, sport che coniuga l’attività sportiva con il contatto con la natura, ci sembra un giusto segnale per il nostro territorio».