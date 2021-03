Nella piazza principale di Arcisate una panchina rossa contro la violenza sulle donne

Anche Arcisate, avrà la sua panchina rossa, simbolo della denuncia contro i maltrattamenti nei confronti delle donne.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Croce Rossa Valceresio e la Biblioteca comunale, verrà inaugurata sabato 6 marzo alle 15 con la lettura del testo “Ferite a morte” di Serena Dandini a cura della responsabile della Biblioteca Anna Paola Montanari e del volontario di Cri Valceresio Anselmo Ferrario, con l’accompagnamento musicale delle bande di Arcisate e Brenno Useria. Al termine verrà proiettata l’intervista ad una donna vittima di violenza, grazie alla collaborazione con l’associazione Amico Fragile Odv che si occupa appunto di aiutare donne e soggetti vittime di violenze.

L’Amministrazione comunale di Arcisate ha scelto per la collocazione della panchina il punto più centrale di Arcisate, piazza De Gasperi, in una zona di passaggio e di grande visibilità, con l’intento di sensibilizzare quante più persone possibili, uomini e donne, soprattutto giovani, al tema della violenza contro le donne, fenomeno di difficile misurabile perché in larga parte sommerso.

«Molto spesso si tratta di violenze che avvengono in un contesto familiare, più difficili da dichiarare e denunciare, situazioni in cui la donna si sente sola – spiegano i promotori dell’iniziativa – La panchina rossa di Arcisate avrà il compito di ricordare le battaglie di tantissime donne che, giorno dopo giorno, combattono contro la prepotenza e il maschilismo. Ci sono battaglie politiche e conquiste di diritti ottenuti dopo tante vittime e sacrifici e la lotta contro la violenza di genere deve essere una battaglia di tutti, donne e uomini, giovani e adulti. Ma soprattuto la panchina rossa di Arcisate dovrà essere una mano tesa nei confronti di tutte quelle donne che cercano un aiuto, un sostegno per trovare la forza di ribellarsi ad una condizione di oppressione e violenza».

L’iniziativa fa parte di un percorso avviato sul territorio da Croce Rossa Italiana Comitato di Valceresio: «Con questa inaugurazione prosegue il nostro impegno nella realizzazione delle panchine rosse nei comuni della Valceresio, come simboli di un disagio reale e sempre più diffuso. Un progetto che rispecchia la presenza tangibile di Croce Rossa sul territorio e il quotidiano impegno nel supporto dei vulnerabili e delle persone in difficoltà. Perché, con uno slogan che facciamo nostro, “Non è normale che sia normale! Abbatti il muro del silenzio, non sei sola”».