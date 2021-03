Neos opererà nuovi voli tra Malpensa e gli Usa? L’ipotesi è comparsa su un paio di blog di settore, rimbalzata tra le due sponde dell’Atlantico.

La compagnia di base a Malpensa avrebbe fatto richiesta al Dipartimento dei Trasporti americano di operare collegamenti diretti tra Italia e Stati Uniti, scrive onemileatatime.com:

Last Friday Neos filed with the US Department of Transportation (DOT) to request permission to start flying to the United States. The airline is seeking permission to operate foreign scheduled air transportation of persons, property, and mail, under the full extent of the US & EU Air Transport Agreement.

The airline is asking for expedited approval, and claims it will start marketing these flights as soon as the DOT approves the application.

The airline hasn’t explicitly stated in which markets it plans to operate, so we’ll have to wait to learn more about Neos’ US flight plans.

Nel giorno del 19esimo compleanno di Neos, la notizia è stata ripresa in Italia anche da theflightfclub.it. La compagnia a novembre aveva annunciato i primi voli Covid-free verso la Cina e più di recente è stata citata per l’ipotesi di pacchetti turistici covid-free verso le Canarie, proposti da Alpitour. Il vettore sta intanto ricevendo i B737 Max, mentre a dicembre erano arrivati i 787.