Neuville fulmine al “Ciocco”, inizio attento per Crugnola e De Tommaso

Ha preso il via al Ciocco, in Toscana, il rally valido come prima tappa del CIR Sparco, il Campionato Italiano assoluto il cui titolo è detenuto dal varesino Andrea Crugnola. Nel pomeriggio di oggi – venerdì 12 marzo – gli equipaggi hanno disputato la cosiddetta “power stage”, una breve prova speciale che funge da tratto di apertura del rally e che assegna punti anche per la classifica tricolore.

A dominare la breve prova, meno di 2 chilometri, è stata la Hyundai i20 del belga Thierry Neuville, letteralmente capace di volare sull’asfalto ancora umido (la mattina ha piovuto) e di chiudere il tratto in 1.55.410, tempo inarrivabile per tutti gli altri. Neuville, che vanta numerose vittorie al mondiale, ha preceduto il veterano Paolo Andreucci su Skoda Fabia (2″72 di ritardo) e l’altro straniero di punta presente al rally, l’irlandese Craig Breen con un’altra i20. Breen però partecipa anche al CIR e quindi prenderà i primi 2 punti tricolori in questa power stage.

Il campione uscente, il nostro Andrea Crugnola, ha cercato di evitare guai e si è fermato in quinta posizione a bordo della Hyundai i20 utilizzata per la prima volta in gara proprio quest’oggi. Il 31enne varesino, in gara insieme a Pietro Ometto, ha pagato 3″7 da Neuville terminando alle spalle di un ottimo Stefano Albertini, quarto su Skoda Fabia.

Più indietro il secondo varesino in gara nella classe principale, Damiano De Tommaso. Il fresco vincitore del “Laghi” sulla Citroen C3 navigata da Massimo Bizzocchi è scivolato fuori dalla top ten chiudendo in 16a posizione, anche se l’ottavo posto è vicinissimo, ad appena un secondo. Alle sue spalle uno dei favoriti, Giandomenico Basso. Come sempre, in questo genere di prove, l’obiettivo principale è quello di evitare guai anche perché sabato ci sono oltre 90 chilometri per cercare il risultato.