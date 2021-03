Settanta su 100 i dehors nuovi o ampliati a Varese: per tutti loro niente imposta

Ancora niente Cosap a Varese, l’imposta sui tavolini all’aperto di bar e ristoranti: il Comune recepirà subito il decreto sostegni del Governo, in via di pubblicazione, che proroga queste scadenze.

Una gratuità confermata per tutti anche per le richieste di dehors aggiuntivi giunte nel 2020 per allargare lo spazio esterno delle attività commerciali: «Noi ora abbiamo 100 dehors di cui 70 ampliati o nuovi nel 2020 – spiega l’assessore alle Attività produttive Ivana Perusin – La proroga vale ovviamente per tutti. Tra l’altro, una decina di essi non è nemmeno un bar o un locale di ristorazione: ne hanno approfittato, intelligentemente, per creare un ponte tra il negozio e lo spazio aperto, importante soprattutto di questi tempi».

Originariamente la scadenza della gratuità era stata fissata al 31 marzo: «Visto però il protrarsi della situazione di emergenza – continua l’assessore – applicheremo immediatamente anche a Varese il decreto governativo con le proroghe per gli esercizi commerciali. In questo momento siamo in zona rossa ma, augurandoci miglioramenti nelle prossime settimane, l’intervento proseguirà anche dopo. Ora però chiediamo alla Regione e al Governo di velocizzare la campagna vaccinale ,perché questa è la più importante azione per consentire a tutti di poter tornare a lavorare a pieno regime, uscendo da questa situazione che sta mettendo in difficoltà intere categorie».