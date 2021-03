Non solo i big: tutti i podi di classe del Rally dei Laghi 2021

La classifica assoluta, se siete appassionati di motori, probabilmente l’avete già letta: primo De Tommaso, secondo Dipalma, terzo Spataro e via discorrendo. Ma il Rally dei Laghi – tutti i rally in verità – non vivono solo dei duelli tra i “big”: in palio ci sono numerose classifiche minori, per i quali piloti e navigatori combattono fino all’ultima staccata, all’ultima curva, all’ultimo colpo di pedale. Giusto così, in uno sport dove il mezzo meccanico è fondamentale e non tutti possono disporre dello stesso tipo di vettura (anzi…). E allora, come ogni lunedì successivo al “Laghi”, VareseNews omaggia i partecipanti alla gara varesina riportando, uno per uno, tutti i podi di classe.

CLASSIFICA ASSOLUTA (Top 10)

1) Damiano De Tommaso – Massimo Bizzocchi (Citroen C3 R5) in 39’27″3; 2) Giuseppe Dipalma – “Cobra” (VW Polo R5) a 9″6; 3) Andrea Spataro – Gabriele Falzone (Skoda Fabia R5) a 38″4; 4) Stefano Baccega – Luca Oberti (Skoda Fabia R5) a 53″7; 5) Gregoire Hotz – Pietro Ravasi (Citroen C3 R5) a 1’42″6; 6) Varisto-Baruffi (Skoda Fabia) a 2’39″6; 7) Pensotti-Broglia (Skoda Fabia) 2’44″2; 8) Potente-Gogni (VW Polo) a 3’05″6; 9) Toia-Tosetto (Skoda Fabia) a 3’07″1; 10) Puricelli-Chiapponi (Citroen C3) a 3’48″9.

CLASSE S20

1) Dario Messori – Guido Pulici (Peugeot 207); 2) “Galet” – Emanuela Revello (Skoda Fabia)

CLASSE S16

1) Barsanofio Re – “Regina” (Renault Clio); 2) Massimo Fradelizio – Daniele Ronchi (Renault Clio)

CLASSE K10

1) Andrea Bernardi – Chiara Battistelli (Peugeot 106); 2) Mirko Pelgantini – Claudio Rizzato (Peugeot 106); 3) Marco Leoni – Lorenza Prioni (Peugeot 106)

CLASSE A8

1) Emilio Leoni – Maurizio Manghera (Mitsubishi Evo VI)

CLASSE A7

1) Diego Martinelli – Ermes Bagolin (Opel Astra); 2) Massimo Coniglio – Mirko Spadone (Renault Clio)

CLASSE A6

1) Fabrizio Rosano – Luca Meitre (Peugeot 106)

CLASSE A5

1) Matteo Zizza – Eros Bassi (Peugeot 106); 2) Filippo Sirro – Vincenzo Sirro (Peugeot 106); 3) Sergio Brambilla – Mariarosa Brambilla (Peugeot 106)

CLASSE N3

1) Giuseppe Ciconte – Alessandro Premoselli (Renault Clio); 2) Mattia Soldati – Alessia Biacchi (Renault Clio); 3) Massimiliano Nussio – Debora Fancoli (Renault Clio)

CLASSE N2 (TROFEO LUCA MONTESANO)

1) Matteo Marignan – Luca Marchesi (Citroen Saxo); 2) Andrea De Nunzio – Sara Nico (Peugeot 106); 3) Matteo Fortunato – Rebecca Fortunato (Peugeot 106)

CLASSE R5

1) Damiano De Tommaso – Massimo Bizzocchi (Citroen C3); 2) Giuseppe Dipalma – “Cobra” (VW Polo); 3) Andrea Spataro – Gabriele Falzone (Skoda Fabia)

CLASSE R4

1) Pietro Porro – Alberto Contini (Subaru Impreza)

CLASSE R3T

1) Alex Vittalini – Roberto Zambetti (Renault Clio)

CLASSE R3C

1) Kim Daldini – Daniele Rocca (Renault Clio); 2) Maurizio Guzzi – Roberto Buffon (Renault Clio); 3) Loris Battistelli – Manuel Dal Santo (Renault Clio)

CLASSE R2C

1) Mattia Broggi – Andrea Chinaglia (Peugeot 208)

CLASSE R2B (TROFEO SAREDI)

1) Luca Fredducci – Clarissa De Rosa (Peugeot 208); 2) Fabrizio Vagliani – Lorenzo Bertagnon (Peugeot 208); 3) Gabriel Di Pietro – Mattia Pozzoli (Peugeot 208)

CLASSE R1

1) Ivan Cominelli – Maurizio Vitali (Suzuki Swift); 2) Yoann Loeffler – Maye Marine (Renault Clio)

CLASSE RSD 1,5

1) Alessandro Muzio – Bruno Rotondaro (Mitsubishi Colt)

CLASSE RSTB 1,6

1) Fabio Fusetti – Sara Fusetti (Mini Cooper)

CLASSE RS 2,0 (TROFEO BMW RALLY CUP 2020)

1) Edoardo De Antoni – Martina Musiari (Bmw 318); 2) Carmine Alfano – Carlo Barabaschi (Bmw 318); 3) Alessandro Biondo – Silvia Croce (Bmw 318)

CLASSE RS 1,6

1) Alberto Ciotti – Claudia Spagnolo Renault Clio)

CLASSIFICA ASSOLUTA REGOLARITA’

1) Luca Monti – Roberta Ballerio (Peugeot 304); 2) Robeto Viganò – Pieraldo Giacobino (Fiat Sport 850 Coupè); 3) Alessandro Zanini – Cristian Adami (Alfa Romeo Alfetta)

CLASSIFICA ASSOLUTA STORICHE

1) Maurizio Pagella – Roberto Brea (Porsche 911); 2) Paolo Corbellini – Rolando Bozzo (Ford Sierra); 3) Dino Vicario – Fausto Bondesan (Ford Escort)