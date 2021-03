Nuova iniziativa solidale per Pasqua, arriva il Sacchettuovo

Nuova iniziativa solidale per Pasqua, dopo il successo delle scatole di Natale, per l’associazione Casaringhio di Busto Arsizio, in collaborazione con la Mensa del Padre Nostro di Castellanza «Non potevamo non fare nulla per Pasqua – spiega Sara Vega dell’associazione-. Soprattutto perché i piccoletti chiedono già l’ovetto»

Quindi ecco il Sacchettuovo. Potrete prepararlo con i vostri bambini usando sempre la creatività.

Potrete inserire;

Una t shirt: stiamo andando verso la bella stagione. Usata o in buono stato

UN prodotto per l’igiene: qualsiasi prodotto profumato

UN dolce: qualsiasi prodotto dolciario a vostra scelta

UN passatempo: un gioco o un libro (magari con una vostra dedica ad inizio pagina)

UN biglietto gentile: dove potrete firmarvi o scrivere qualche pensiero positivo

Segnalare sempre se per adulti o bambini e il sesso.

Si ricorda di usare sempre il buon senso. Non è un’iniziativa per evitare la discarica, ma un modo per rendere anche la Pasqua un giorno bello per i più bisognosi. I sacchettuovi verranno consegnati alle famiglie indigenti seguite dall’associazione e ad altre associazioni da loro riconosciute.

Raccolta entro il 19 marzo in via delle cicale 2 Busto Arsizio. Per info 3457824030