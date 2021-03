Nuove aiuole nelle vie dei negozi di Castellanza grazie (anche) al bando per i distretti del commercio

A Castellanza partono i lavori previsti dal bando di Regione Lombardia “Distretti del commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana”. Dopo le ultime verifiche e scelte da parte della Giunta Comunale si sta completando l’iter per una serie di importanti interventi di riqualificazione urbana finalizzati a migliorare l’attrattività di alcune zone commerciali della nostra città.

La città, che fa parte del distretto del commercio che comprende i comuni della Valle Olona, ha infatti aderito ad un bando regionale che ha l’intento di dare un sostegno alla vitalità e attrattività dei centri urbani sostenendo i vari distretti del commercio della Lombardia, il comune di Solbiate Olona ha fatto da capofila ed ogni comune ha elaborato un proprio progetto di riqualificazione.

La Regione Lombardia ha pubblicato il 29 gennaio la graduatoria di questo bando premiando anche il distretto dell’Olona. Castellanza avrà, come gli altri comuni della valle, un contributo di 5.200 € che sommato agli importi messi a bilancio dall’amministrazione permetterà di eseguire lavori a Castellanza per un importo totale di 30.000 €.

Il primo lotto di lavori previsti, che dovranno essere realizzati entro il mese di giugno, riguardano una serie di interventi di riqualificazione del corso Matteotti e Viale Lombardia per un importo di 15.000 €. «Nel tratto di corso Matteotti tra via Piave e la P.zza Libertà – spiega la consigliera al commercio Lisa Letruria – abbiamo la presenza su entrambi i lati di attività commerciali e terziarie; molte negli ultimi anni hanno avuto difficoltà di mercato a causa della crisi economica generale. Vogliamo intervenire sulla riqualificazione degli ampi marciapiedi e quindi delle aiuole dove in molti punti le siepi occludono la visibilità delle strutture commerciali e su altre aree inerbite che sono utilizzate come aree cani».

L’intervento prevede il taglio, la rimozioni di siepi e piante posizionando nuovi arbusti bassi, creando macchie verdi di colore e di facile manutenzione. Sarà rivisto il posizionamento dei cestini portarifiuti rinnovandoli dove necessario, verranno sistemati cordoli di contenimento delle aiuole e ripristinata parte della pavimentazione di alcuni tratti di marciapiede.

Verrà riqualificato il tratto stradale di viale Lombardia, posto in corrispondenza della scuola De Amicis. Le quattro aiuole attualmente presenti verranno totalmente rifatte, si procederà all’estirpazione delle attuali essenze prevedendone la loro sostituzione. Verranno altresì prese in considerazione delle ulteriori aiuole poste tra Viale Lombardia e via S Carlo.“

Il secondo lotto di lavori per un importo pari a 15.000€, prevede la realizzazione di due platee rialzate in asfalto, una posta in via Don Testori all’altezza di Via Veneto, ed una seconda in Via Borsano all’altezza di via Silvio Pellico, lo scopo è quello di ridurre la velocità di transito dei veicoli e mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali.

Conclude Lisa Letruria: «I lavori inizieranno tra poche settimane e pensiamo di completarli entro giugno, rivitalizzando con un’azione di restyling il decoro e l’attrattività di alcune zone commerciali di Castellanza».