Odore acre attorno all’inceneritore Accam: “Qualcuno ce lo spieghi”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una residente di Borsano che ieri sera, come già capitato altre volte, ha sentito un forte odore acre di plastica bruciata nella zona più vicina all’inceneritore Accam (colpito da un black out proprio nella serata di mercoledì). Anche altri cittadini nei giorni scorsi avevano segnalato forti odori nauseabondi nella zona.

Buongiorno,

ho appena letto il vostro articolo relativo all’oggetto e le affermazioni del Presidente Accam Bellora relative alla fuoriuscita di “vapore” di ieri sera dall’inceneritore.

Ne prendo atto!

A questo punto però, qualche rappresentante delle Istituzioni (Comune, ARPA, Polizia Locale, Vigili del Fuoco ecc.). dovrà spiegare ai cittadini della zona la natura e l’origine dell’odore irrespirabile che si è avvertito proprio ieri sera (coincidenza???) nel quartiere di Borsano in prossimità dell’inceneritore!

Una puzza allucinante, che è entrata pure nelle case, tanto da allertare anche la Polizia Locale e gli stessi Vigili del Fuoco, avvertita da molti abitanti della zona e che ancora questa mattina si percepiva all’interno delle abitazioni! Un odore nocivo simile a plastica bruciata.

Sono presenti le centraline di ARPA in prossimità della rotonda in fondo al Viale Liguria, vicine all’inceneritore, si può sapere che cosa hanno rilevato ieri sera? Speriamo non fossero spente ……………

Solo chi abita nel quartiere di Borsano sa cosa si respira da queste parti.

Infatti non é certo la prima volta che succedono fatti incresciosi di questo tipo, soprattutto di sera, a discapito della salute di chi vive in questa zona.

La salute e i diritti dei cittadini devono venire prima di qualsiasi interesse economico!

Adesso avete una visione più completa dell’accaduto.

Cordiali saluti