Oltre 200 utenze di Cugliate Fabiasco senza energia elettrica

Dalle 9.30 di questa mattina, mercoledì, oltre 200 utenze di Cugliate Fabiasco risultano senza luce, nello specifico le zone delle vie Righini, Cunardo, Fabiasco e località Paci.

Ce lo hanno segnalato diversi lettori ed Enel Distribuzione, la società che gestisce la rete, interrogata ha dato una puntuale spiegazione di ciò che sta avvenendo: ” Confermiamo che tutta Fabiasco e molte vie di Cugliate sono soggette all‘interruzione dell’energia elettrica, per programmata attività di taglio piante sulla della linea della media tensione.”

Comune ed ufficio tecnico erano stati avvisati, ma non c’è stata alcuna comunicazione sui canali ufficiali dell’Amministrazione, né su quelli social. Da parte sua Enel si era premurata di affiggere cartelli di preavviso nelle zone interessate ma, complice probabilmente la zona rossa, in pochi hanno passeggiato per le vie del paese e letto le comunicazioni. Ecco spiegato il perché, in paese, pochi ne fossero a conoscenza.

Enel prevede il ripristino del servizio attorno alle 15.

Diversi i residenti che devono fare i conti con l’assenza della rete per lo smart working e la didattica a distanza del comune in zona rossa.