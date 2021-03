Operazione antidroga della Polizia Locale di Busto Arsizio, i complimenti di “Fuori dal Coro”

L’associazione “Fuori dal Coro” che riunisce oltre 500 comandi di Polizia Locale in tutta Italia si complimenta con gli agenti della Città di Busto Arsizio per l’operazione antidroga effettuata nei giorni scorsi e che ha portato all’arresto di uno spacciatore e al sequestro di un kg di marijuana.

Egregio Sig. Sindaco ed Ill.mo Comandante della Polizia Locale del Comune di Busto Arsizio,

chi Vi scrive è il Fuori Coro, una compagine di ufficiali ed agenti della Polizia Locale appartenenti a vari Comuni d’Italia. Non siamo un gruppo politicizzato né facciamo attività sindacale, siamo solo uniti dalla passione per il nostro lavoro per il quale promuoviamo iniziative ed attività volte al riconoscimento della nostra categoria spesso sottostimata e poco apprezzata.

Abbiamo appreso dal quotidiano on line “www.varesenews.it” che il Comando di Polizia Locale del Comune che Voi rappresentate, si è messo in evidenza in un’ operazione antidroga di un certo rilievo che dopo indagini lunghe ed accurate, ha portato al sequestro di 1 kg di marijuana ed all’arresto di un cittadino di nazionalità marocchina che nel Comune lombardo aveva impiantato una fiorente attività di spaccio.

Un bel colpo per la Polizia Locale di Busto Arsizio che con questa operazione, ha dato un segnale forte, uno stretto giro di vite diretto al mondo dello spaccio ed al sottobosco che lo compone. Quanto accaduto in questo rinomato Comune del varesotto, è l’indiscutibile riprova del valore aggiunto rappresentato dalla Polizia Locale nel monitoraggio e nell’intervento nelle situazioni di emergenza, emergenza sociale e di piccola o grande criminalità.

Il tutto, a garanzia dell’ordine e della sicurezza comunitaria nei confronti della quale la Polizia Locale ha funzione primaria, essendo la stessa, la vera Polizia di prossimità, per la conoscenza del territorio e delle situazioni grandi o piccole che caratterizzano quest’ultimo. Per questi motivi, il Fuori Coro, vuole manifestare a Voi ed agli Agenti che Voi rappresentate viva soddisfazione e sinceri complimenti per il lavoro svolto dagli stessi con competenza e professionalità encomiabili .

Un altro intervento ad altissimo livello per questi bravi colleghi, sempre operativi per un’altra piccola ma significativa vittoria nei confronti dello spaccio e della diffusione delle sostanze stupefacenti ed un altro motivo di orgoglio per la Polizia Locale tutta.