Operazioni antincendio ancora in corso a Somma Lombardo, in fumo mezzo ettaro di boschi

I vigili del fuoco e i volontari dell’antincendio boschivo sono ancora al lavoro nelle aree boschive di via Alzaia a Somma Lombardo dove da ieri si è sviluppato un incendio che ha interessato 4500 metri quadrati di bosco.

Complessivamente si è trattato di due incendi avvenuti in contemporanea intorno all’abitato di Coarezza. Le fiamme nella zona “alta” – a ridosso dell’abitato – sono state spente dai vigili del fuoco nel giro di tre ore circa (emergenza cessata alle 13.30 di ieri venerdì 26 marzo) ma l’altro incendio – a ridosso della scarpata della valle del Ticino – ha dato filo da torcere, con i volontari antincendio del Parco del Ticino impegnati anche nella mattinata di sabato 27 marzo.

Come raccontato ieri dal nostro giornale, parallelamente alle operazioni di spegnimento sono in corso anche le indagini per stabilire le cause di quanto avvenuto.

Un’operazione delicata perché si sospetta l’origine dolosa dell’incendio, l’ombra di qualcuno che nel giro di poco ha dato il via due roghi vicini sì, ma ben distinti: troppo distanti i due punti perché un incendio sia stato innescato dall’altro.