Oro agli assoluti di nuoto sincronizzato, Busto Nuoto dona la coppa al sindaco di Parabiago

Medaglia d’oro per le Draghette del Busto Nuoto agli assoluti di nuoto sincronizzato che si sono svolti a Riccione da sabato 20 a lunedì 22 marzo. Il gradino più alto del podio è arrivato nella specialità a squadre, che ha visto gareggiare Cristina Paganini, Beatrice Amadei, Costanza Brogioli, Elena Picozzi, Greta Sichirollo, Gianazza, Alessia Macchi e Susanna Pedotti con le riserve Ludovica Restelli, Elena ed Anna Torreggiani. Le ragazze bustocche hanno chiuso con 82.5137

punti (esecuzione 25.2000, impressione artistica 25.6000, difficoltà 31.7137), piazzandosi davanti alla rivale di sempre, la Rari Nantes Savona, che ha totalizzato 81.7352 punti, e all’Aurelia Nuoto, con 80.6607 punti. E la società, che dal 24 ottobre non può allenarsi alla piscina Manara, ha deciso di donare la coppa al sindaco di Parabiago Raffaele Cucchi, al presidente del Rugby Parabiago 1948 Marco Marazzini e ad Amga Sport, che hanno messo a loro disposizioni gli spazi per l’allenamento delle atlete.

«Torniamo a casa con il titolo di campioni d’Italia nella specialità della squadra, con il terzo posto nel solo e il terzo posto nella classifica finale di società – sottolinea Renato Borroni, presidente della Busto Nuoto -. Un risultato in cui nessuno osava sperare dopo un inizio di stagione molto complicato dovuto soprattutto al fatto che la nostra piscina Manara è chiusa dal lontano 24 ottobre. Dobbiamo ringraziare Amga Sport di Legnano, il sindaco di Parabiago e il Rugby Parabiago 1948 che ci hanno permesso di partecipare ai campionati assoluti e giocarci il podio ad armi pari con le due squadre più forti del momento, la RN Savona e la Aurelia Nuoto. Inoltre, la ciliegina sulla torta è arrivata con la finale della specialità Solo dove la nostra atleta più giovane (Susanna Pedotti, classe 2004, ndr) ha vinto la medaglia di bronzo. Infine, grazie a questi piazzamenti, oltre al sesto posto nella specialità Duo (Brogioli, Gianazza), la nostra società si è piazzata meritatamente al terzo posto nella classifica finale delle società».

«Le ragazze hanno dato il loro massimo – aggiunge la loro allenatrice, Stefania Speroni – nonostante l’assenza della nostra punta di diamante Gemma Galli impegnata con la nazionale olimpica e nonostante le difficoltà dovute all’epidemia, dimostrando che la scuola Busto Nuoto Sincro lavora con tutte le categorie ad altissimi livelli».

Il trofeo è stato consegnato alla città di Parabiago proprio al campo sportivo Venegoni-Marazzini, lo spazio che insieme alla piscina comunale è stato messo a disposizione della società per gli allenamenti. «Siamo molto felici della medaglia d’oro che le ragazze bustocche hanno vinto – commenta il sindaco di Parabiago Raffaele Cucchi -. Arrivare al primo gradino del podio è davvero un risultato straordinario. Complimenti a loro, alla loro allenatrice e a quanti hanno creduto nelle loro potenzialità atletiche. Noi semplicemente abbiamo risposto a un’esigenza pratica e messo a disposizione spazi idonei come la piscina comunale e il campo sportivo Venegoni- Marazzini. Il merito del successo è tutto loro, ma grazie al presidente Borroni per aver pensato di donare alla nostra città la coppa di questo risultato. La conserveremo con cura».