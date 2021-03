Pap test gratuito al CDI di Varese in occasione della festa della donna

Il punto prelievi CDI Varese diventa poliambulatorio, ampliando l’offerta dedicata alla prevenzione sul territorio con ecografie, visite ed esami specialistici in numerose aree specialistiche tra cui cardiologia, genetica, ginecologia, urologia.

Inoltre, in occasione della Festa della Donna, il poliambulatorio CDI Varese propone un’iniziativa di prevenzione a tutte le donne che lunedì 8 marzo potranno sottoporsi – gratuitamente e su prenotazione – al Pap Test, lo screening citologico che permette di individuare lesioni precancerose e cancerose della cervice uterina. In caso di esito positivo la paziente verrà indirizzata ad una visita ginecologica con gli specialisti del Centro.

CDI Varese si sviluppa in un’area di 170 mq e si trova in via Sacco 8 a Varese. All’interno dei suoi spazi poliambulatoriali è possibile effettuare, oltre alle analisi di laboratorio in convenzione con il SSN, anche visite ed esami specialistici tra cui cardiologia, dermatologia, genetica, ginecologia, ortopedia e urologia, in regime privato e in convenzione con i principali fondi di categoria. A breve l’offerta sarà implementata anche con visite in endocrinologia, fisiatria, gastroenterologia e neurologia.

Renato Carli, direttore generale del Centro Diagnostico Italiano sottolinea: “Il poliambulatorio CDI Varese diventa un nuovo importante punto di riferimento per la prevenzione, andando ad ampliare la presenza del Centro Diagnostico Italiano su questo territorio dove, oltre al Punto Prelievi della sede di Varese, sono presenti i punti prelievi CDI Uboldo e CDI Besozzo e, sempre a Besozzo, il poliambulatorio CRR – Centro Ricerche Radiologico, di recente acquisizione”.

Per effettuare il Pap Test gratuito l’8 marzo è necessario prenotare, da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 17.00, al numero 02 48317300. Fino a esaurimento posti.