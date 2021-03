Partenze pasquali, vaccini e arresti nel podcast del 30 marzo

Il podcast quotidiano di VareseNews. Queste le notizie pubblicate il 30 marzo e scelte per voi dalla redazione.

Si comincia con 1200 vaccini per aumentare progressivamente fino ad arrivare a regime con 5000 dosi ogni giorno. Apre domani il grande centro di Malpensafiere a Busto Arsizio che sarà gestito dall’azienda ospedaliera valle Olona. la Sette Laghi, invece si occuperà sia la Schiranna sia Rancio valcuvia che apriranno sabato 3 aprile e faranno rispettivamente 1152 dosi e 864.

Sarà un weekend di grandi movimenti all’aeroporto di Malpensa dove sono programmati numerosi decolli e partenze. Il picco dei voli si raggiungerà proprio tra il 3 e il 7 aprile. le mete più gettonate Canarie, Baleari e Barcellona. Al loro rientro, però, i vacanzieri dovranno mostrare il tampone negativo e stare in quarantena 5 giorni.

Era considerato il terrore della stazione ferroviaria di Busto Arsizio. È finito in manette un giovane di 25 anni, residente in città, accusato di 5 rapine, una tentata estorsione , lesioni personali e tentato furto. Il giovane agganciava le vittime alla fermata del treno con banali scuse. I carabinieri lo hanno individuato al termine di complesse e articolare indagini..

Un cittadino polacco è stato fermato al valico di Zenna con 40.000 euro non dichiarati. i Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Varese in collaborazione con i militari della Compagnia Guardia di Finanza di Luino hanno perquisito la vettura con cui stava entrando in Italia trovando il contante nel bagaglio a mano.

È stato approvato a larga maggioranza il nuovo regolamento del verde del Comune di Varese. Il regolamento prevede 13 allegati che disciplinano altrettanti argomenti specifici, e che illustrano le modalità delle potature, le procedure amministrative, le progettazioni, gli orti urbani, le sanzioni ed altro. Tra le decisioni quella sui giardini di dimensione superiore agli 800 metri quadri dove dovranno intervenire esperti e una decisione che renderà più equilibrata la definizione delle multe in caso di lavori di manutenzione dannosi o pericolosi: con il regolamento vigente sono fioccate multe di oltre diecimila euro, 8000 solo per una potatura errata.

Uyba con le spalle al muro: a Scandicci è obbligatorio vincere

Serve a tutti i costi una vittoria alla Unet E-Work Busto Arsizio per pareggiare la serie playoff contro Scandicci. Le Farfalle allenate da Marco Musso scenderanno in campo mercoledì 31 sul campo delle toscane per vendicare la sconfitta al tie-break di domenica scorsa, un risultato che ha messo l’inerzia nelle mani della Savino Del Bene.

I quarti di finale prevedono infatti la formula al meglio delle tre partite: chi per primo vince due partite passa in semifinale. La Unet quindi è con le spalle al muro, ma non ha alcuna intenzione di terminare qui la sua stagione. Formazioni annunciate al completo, si gioca alle 17,30 a Scandicci, arbitrano i signori Zavater e Santi.