Partiti i lavori dell’esercito alla Schiranna per costruire il polo vaccinale di Varese

Primi colpi di piccone di buon mattino, fra mimetiche e ruspe in grigioverde dell’esercito per predisporre la grande tensostruttura che diventerà polo vaccinale in riva al lago, alla Schiranna in piazzale Roma.

Sul posto anche il sindaco Davide Galimberti che ha ringraziato i militari per il lavoro fatto, complimentandosi per la sinergia fra tutti gli attori pubblici che hanno permesso di far partire questo progetto che consentirà di montare un capannone di circa 1200 metri quadrati con 18 linee vaccinali attivabili per quasi 2500 vaccinazioni giornaliere.

Lo ha specificato giorni fa Ats Insubria aggiungendo che “l’offerta dei centri vaccinali massivi andrà ad affiancare l’attività svolta dai Punti vaccinali delle ASST che continueranno ad operare e sarà integrata dalle somministrazioni garantite dalle strutture private (ospedali ed ambulatori), dai medici di Medicina Generale, dalle vaccinazioni domiciliari e dalle farmacie“. Mentre “per i territori di difficile raggiungibilità, è stata prevista l’attivazione di team mobili in collaborazione con l’Esercito Italiano, così da facilitare l’accesso alla vaccinazione anche per i residenti con difficoltà di spostamento“.

Il quadro complessivo dei contagi è in salita, e a spaventare ora sono le varianti e l’incremento delle vaccinazioni può in questo momento rappresentare un alleato prezioso per contrastare l’avanzata del virus oltre al distanziamento sociale e all’uso di mascherine e delle precauzioni a cui siamo oramai da più di un anno abituati.

«Vaccinare il maggior numero di cittadini nel minor tempo possibile è un sistema efficace nella lotta al Coronavirus, lo sta dimostrando l’atteggiamento di numerosi Paesi nel mondo che hanno adottato questa strada. Per questo ringrazio Ats, Esercito e anche il Ministro Lorenzo Guerini per la risposta positiva alla nostra richiesta che ci mette nelle condizioni di procedere spediti nella realizzazione di un importante punto vaccinale per il territorio. Su questo fronte non c’è davvero un attimo da perdere e insieme ad ATS, i volontari, la Protezione civile continueremo a lavorare per aprire al più presto questo centro», ha affermato il sindaco Davide Galimberti a margine della visita alla Schiranna.