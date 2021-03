Partiti i lavori per l’area sportiva polivalente a Cocquio Trevisago

Sono cominciati in questi giorni i lavori nella grande area verde di fianco alla strada statale 394 a Cocquio Trevisago.

L’opera consiste nella posa di una recinzione e nella predisposizione di un campo polivalente, una struttura da destinare allo sport soprattutto indirizzata all’attività sportiva dei più giovani.

I lavori sono stati recentemente annunciati da un video messaggio del sindaco Danilo Centrella e sono in concomitanza con la realizzazione di un marciapiede proprio in fregio a quell’area verde che ospiterà spazi per calcetto, basket e pallavolo oltre a servizi connessi con la mobilità sostenibile. Si tratta dell’area posizionata fra il centro commerciale e il cimitero più volte finita al centro del dibattito pubblico legato alla suo impiego.

L’amministrazione ha deciso di optare per uno spazio verde e ad uso pubblico che fa il paio con quello nelle vicinanze della stazione che al momento ospita giochi per i più piccoli e attrezzi per attività sportive all’aperto.

In questi giorni è stata delimitata l’area cantiere e sono in corso i lavori di scavo. Un tempo quest’area veniva utilizzata per ospitare giochi circensi itineranti e feste.

«Avevamo presentato un progetto già cinque anni fa per riqualificare l’area», spiega il sindaco Danilo Centrella, «i costi per il Comune sono contenuti, attorno ai 135 mila euro. L’area sarà recintata completamente e non ci saranno rischi per i ragazzi. faremo dei lotti, e il primo lotto è quello inserito nelle linee programmatiche di mandato per la realizzazione di un campo polivalente. La zona sterrata verrà asfaltata per dare maggior ordine al parcheggio dei mezzi e verrà riservato uno spazio per la ricarica delle auto elettriche».

«Stiamo tra l’altro concludendo un’operazione di “car sharing“ per incentivare l’utilizzo dell’elettrico nel nostro territorio. Non verrà consumato verde, e realizzeremo una piccola pista ciclabile per bambini che intendono imparare ad andare in bicicletta in sicurezza».