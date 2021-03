Partono gli abbattimenti degli alberi davanti alla stazione di Gallarate

Dopo i primi lavori preparatori, oggi sono stati abbattuti i primi alberi in piazza Giovanni XXIII, davanti alla stazione di Gallarate.

Galleria fotografica Partono gli abbattimenti in piazza stazione a Gallarate 4 di 11

A cadere per primi sono stati gli alberi tra i portici e via Borghi. Complessivamente sono otto gli alberi destinati all’abbattimento, che saranno sostituiti da altre piante nuove. “Entro sera andranno tutte giù”, conferma l’assessore ai lavori pubblici Sandro Rech.

Il progetto è stato molto contestato in particolare dal Comitato Salviamo gli alberi, che da settimana scorsa ha tenuto tre diversi presìdi per chiedere di fermare l’intervento e per aggregare altri cittadini.

I lavori in piazza stazione di Gallarate: cosa è previsto

Il progetto dell’intervento sulla piazza nel giro di un anno è passato da diverse revisioni. Allo stato attuale prevede la creazione di un passaggio nella zona centrale della piazza e una serie di abbattimenti di alberi concentrati sul lato verso i portici. Viene rifatta anche l’illuminazione.

Gli abbattimenti previsti, indicati sulla carta dell’attuale forma della piazza

Ovviamente diversi sono gli accenti usati da favorevoli e contrari, in particolare sugli alberi.L’amministrazione sostiene che sarà motore di rinnovo dello spazio, darà più ordine e produrrà meno degrado; sottolinea poi che gli interventi sulle alberature sono “a saldo zero” (qui l’articolo completo), vale a dire si piantano tanti alberi quanti vengono tagliati. Il Comitato Salviamo gli Alberi contesta invece che gli alberi saranno inevitabilmente più piccoli e il progetto produrrà una pagina «meno naturale» (qui l’articolo completo). L’opposizione in consiglio invece ha contestato la validità del progetto per l’obbiettivo che si pone, dicendo che il rinnovo degli spazi non produrrà di per sé meno degrado e più sicurezza.