“Una Pasqua col sorriso”, l’iniziativa della Lega Giovani dei Laghi

Nuovamente in campo i Giovani della Lega dei Laghi per il aiutare il territorio dell’Alto Varesotto

in questo momento difficile con la distribuzione di pacchi alimentari. In particolare questa volta i Làghee hanno deciso di mettersi a disposizione del Comune di Brebbia e delle famiglie che necessitano un supporto concreto, anche piccolo, ma che le conforti in un momento storico più unico che raro.

Il coordinatore del gruppo Riccardo Papini si mostra soddisfatto: «Ancora una volta siamo in prima linea per il territorio. Dopo il successo di Biandronno, abbiamo deciso di continuare nel nostro lavoro e cercare di recuperare poco alla volta il contatto con la nostra gente attraverso questo piccolo ed umile gesto. I ragazzi si sono già mobilitati all’interno del nostro ambito di competenza, da Luino a Sesto Calende fino al Lago di Varese: sono certo che anche questa volta raggiungeremo un ottimo risultato».

«Questa volta abbiamo pensato, in accordo con l’amministrazione comunale, di allegare ai pacchi alimentari una lettera scritta da noi, con lo scopo di dare un messaggio di speranza e allo stesso tempo di riscossa per le famiglie che adesso stanno vivendo una situazione difficile», continua Papini e spiega: «Infine, mi preme sottolineare l’ottima collaborazione con i Comuni del territorio, perché solo così si possono raggiungere traguardi che consentono di salvaguardare il bene comune, ovvero i cittadini».

Di seguito i recapiti per chi volesse donare:

E-mail: legagiovanideilaghi@gmail.com;

Pagina Instagram: legagiovanilaghi;

Pagina Facebook: Lega Giovani dei Laghi.

Sito Internet: www.legagiovanideilaghi.it