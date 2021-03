Pazienti molto fragili: chiamati al vaccino se in carico all’ospedale

Grandi obesi e pazienti molto fragili non attualmente in carico a una reparto ospedaliero. Chi prenota il vaccino? Della questione aveva parlato in Commissione Sanità di Regione Lombardia il direttore generale Giovanni Pavesi sollecitando un coinvolgimento di tutti questi pazienti attraverso i propri medici di medicina generale.

Un’anticipazione fatta ai membri della Commissione che deve, però, ancora essere specificata, attraverso indicazioni dirette alla medicina del territorio. Al momento né i curanti né Ats Insubria in qualità di regista del territorio hanno ricevuto le regole di prenotazione. Si attendono, quindi, ulteriori istruzioni sia sulla tipologia di paziente da segnalare al portale vaccinale sia le modalità.