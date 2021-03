Pd: “Bene l’impegno trasversale per l’Ondoli, ora chiediamo il piano di sviluppo”

“Prendiamo atto con favore che, al fine di salvaguardare l’ospedale di Angera, nei giorni scorsi ha preso vita un’iniziativa volta ad unire “tutti” i gruppi politici e sociali presenti sul territorio“. Il Partito Democratico sostiene l’iniziativa dei gruppi di minoranza che chiede un impegno trasversale per l’Ospedale Ondoli.

“Elogiandone i promotori, accogliamo il loro appello di condivisione in quanto, una tale unione a favore del “Carlo Ondoli”, era una delle azioni che auspicavamo nel comunicato stampa emesso poco più di un mese fa” spiega Giorgio Broggi del Circolo Partito Democratico di Angera – Ispra – Ranco.

“Chiediamo quindi nuovamente alle amministrazioni di mettere tutto l’impegno possibile nel portare ai tavoli di interlocuzione con ATS le istanze e le esigenze del territorio. Istanze ben rappresentate dal documento di rilancio dell’ospedale Carlo Ondoli preparato dai firmatari dell’iniziativa al quale aggiungere alcune azioni volte a dare al nostro ospedale anche una missione specialistica e riabilitativa. Chiediamo inoltre, forti dell’impegno e dell’abnegazione profusa dall’Ondoli in tema di contrasto e cura della pandemia di Covid-19 e memori delle numerose promesse fatte in passato che venga richiesto ad ATS e all’amministrazione Sanitaria Regionale l’emissione di un documento ufficiale riguardante il piano di sviluppo e rilancio concordato per l’ospedale”.