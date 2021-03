Il Pd Busto contrattacca: “Da Ferrario e 5 Stelle ennesimo assist alla destra”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato con cui il Partito Democratico di Busto Arsizio replica alle critiche venute dalla coalizione di sinistra e M5S che sostiene la candidatura di Amanda Ferrario. Un dibattito interno all’area dell’opposizione, che però si riferisce vicenda che vede coinvolto il sindaco Antonelli

Apprendiamo dalla stampa le ennesime accuse da parte di chi si dice aperto al dialogo con noi e ci chiede un’alleanza. Ci riferiamo alle affermazioni del Movimento 5 Stelle e della loro candidata sindaco Amanda Ferrario sul caso che vede coinvolta Coop da un lato e il Sindaco Antonelli dall’altro.

Non possiamo che respingere con forza le accuse di Amanda Ferrario che si “stupisce che il Pd chieda oggi le dimissioni” del Sindaco e ci vede come una “stampella della giunta Antonelli”. Evidentemente Ferrario non ha ben chiaro che il Partito Democratico è stato il primo a chiedere ad Antonelli di chiarire e di valutare se non fosse il caso di fare un passo indietro a seguito dell’inchiesta della Mensa dei Poveri, nella quale nessun membro della Giunta bustocca era implicato. Ora, come allora, anche tramite il nostro candidato Sindaco Maurizio Maggioni, poniamo all’attenzione della città una questione oggettiva e di rilievo decisivo per la linea difensiva del Comune a prescindere dalla campagna elettorale e nell’interesse di tutti i cittadini.

Nel quadro politico attuale che vede una città e un paese nel pieno della terza ondata COVID fronteggiare le crescenti difficoltà economiche e sociali della popolazione, il Movimento 5 Stelle e Amanda Ferrario trovano il tempo di prendersela con il PD, dando l’ennesimo assist all’attuale amministrazione cittadina, anziché preoccuparsi di come costruire un’alternativa politica insieme. Prendiamo atto con rammarico della confusione di fondo di chi vorrebbe prima allearsi con noi, salvo poi criticare anche ciò che condivide. Ma di fronte a un Movimento ancora indeciso nelle posizioni, tra il ‘vaffa’ e il liberale moderato, ci faremo carico noi di rappresentare l’alternativa politica all’attuale amministrazione cittadina.