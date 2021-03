Pedibustis slitta di un mese a causa della zona rossa: “Più tempo per allenarsi al cammino”

L’istituzione della zona rossa in Lombardia blocca, per il momento, il progetto del Liceo Candiani Bausch chiamato Pedibustis, cioè a piedi per Busto Arsizio (foto wiki loves Busto Arsizio). Il primo appuntamento, previsto per il 21 marzo, è rinviato di un mese e la nuova data è stata individuata per il 17 aprile che sarà il nuovo giorno dell’inaugurazione.

Nessun timore, fanno sapere gli organizzatori, per i cittadini c’è più tempo per allenarsi, per gli alunni ancora qualche settimana per provare ulteriormente i brani musicali e per studiare meglio la storia delle 9 chiesette che si visiteranno lungo il percorso segnato dal logo Pedibustis colorato di giallo.

C’è anche più tempo per richiedere le credenziali che si trovano nei seguenti esercizi: Oscar – Pasticceria Enoteca, Pasticceria Caffetteria Rivolta, Gelaterie Arcobaleno e Ciuén, Sempre pronto, Busto Libri, Sedicigusti, Pasticceria Campi, Pasticceria Santa Maria, Raf Strumenti Musicali, Calzaturificio Kammi Millepiedi, GI & GI. Progettazione e manutenzione giardini (via Stradivari), Libreria della Basilica.

