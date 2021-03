“Perché avete chiuso gli asili? Ridate la socialità ai nostri bimbi”

Questa volta è davvero faticoso. Difficile accettare la decisione di chiudere le scuole e gli asili (tranne i nidi e i micronidi) comunicata con mezza giornata di anticipo. Non c’è solo l’ansia di dover organizzare le giornate, mobilitando i nonni, la categoria più a rischio, o chiedendo ferie o permessi. C’è l’amarezza di sapere che i bambini a scuola hanno ubbidito alla regole, che gli insegnanti e il personale Ata li hanno tenuti sotto controllo, hanno fatto rispettare il distanziamento, l’uso delle mascherine. Tanti mesi di sacrificio e poi siamo di nuovo punto e a capo. Ieri fuori dalle scuole, soprattutto le elementari, i genitori avevano un nodo in gola. Sono tante le testimonianze arrivate in redazione. Quella che pubblichiamo è una lettera inviata da una mamma al sindaco di Varese Galimberti. Più che una richiesta d’aiuto, uno sfogo.

——–

Gentilissimo Sindaco Galimberti,

Grazie per il Suo intervento a protesta del brevissimo preavviso per la chiusura delle scuole da oggi.

Le chiedo cortesemente e con forza di intervenire anche in merito all’inclusione delle scuole dell’infanzia tra le strutture chiuse in caso di zona arancione e rossa.

I miei figli frequentano il Divina Provvidenza a Bosto, 7 sezioni, neanche un caso positivo da settembre ad oggi, e non è l’unica materna di Varese in questa felice situazione, mentre altre hanno avuto 1 o 2 casi al massimo.

I bambini sono sempre all’aperto, e nei pochi momenti che sono all’interno hanno sempre le finestre aperte.

Ora viene loro negata la quotidianità, la socialità, le preziose esperienze, e a noi genitori di andare a lavorare. I congedi al 50% non sono alla portata di tutti, dal punto di vista economico e professionale. Quindi cosa facciamo, li portiamo dai nonni, proprio quelli da proteggere di più?

La prego, si faccia portavoce immediatamente insieme ad altri Sindaci, sia con la Regione che col Governo, per far modificare questo punto del Decreto e dell’Ordinanza.

La ringrazio, spero (speriamo noi tutti genitori) in un Suo forte e risolutivo intervento

Cordiali saluti,

Renata Mari

Varese