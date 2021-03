“Piantiamo sostenibilità”: nel Varesotto 521 alberi nuovi in due giorni

“Piantiamo sostenibilità” è l’evento collettivo di piantumazione promosso da Green School per le giornate di venerdì 5 e sabato 6 marzo, cui aderiscono in provincia di Varese 86 scuole di ogni ordine e grado e 9 Comuni, quelli di Agenda 21 Laghi (Bardello, Besozzo, Comabbio, Ispra, Laveno Mombello, Leggiuno, Monvalle, Taino e Vergiate) .

Green School è un progetto che mira a diffondere nella società civile la conoscenza dei temi ambientali e a favorire atteggiamenti, azioni e forme di partecipazione attiva delle scuole, della popolazione e delle istituzioni lombarde, volti alla tutela dell’ambiente, alla lotta ai cambiamenti climatici e alla mitigazione dell’impatto antropico.

Proprio in quest’ottica, il Comitato Green School Varese metterà a disposizione delle scuole e dei comuni aderenti un totale di 521 alberelli del vivaio ERSAF che verranno piantumati in modo indipendente nei giardini delle scuole o in parchi pubblici.

Nonostante l’anno difficile, non si è voluto rinunciare ad un momento di sensibilizzazione e condivisione in contemporanea, seppure a distanza: si è chiesto alle scuole e ai comuni aderenti di postare le foto e i video della piantumazione sui social (Facebook e Instagram) con gli hashtag #piantiamosostenibilità #greenschool #greenschoolvarese in modo da poter sentire la portata collettiva e riconoscere il reciproco impegno.

“Una parte fondamentale del percorso Green School, infatti, è la comunicazione delle azioni intraprese e dei risultati ottenuti alla comunità in cui la scuola risiede, poiché questo permette di far conoscere al maggior numero di persone le buone pratiche adottate e di diffondere la cultura della sostenibilità ambientale” racconta Paola Sacchiero della ONG CAST, membro del Comitato Tecnico Scientifico Green School. “L’obiettivo dell’evento è mantenere alta l’attenzione sull’ambiente e promuovere pratiche green dentro e fuori da scuola”.

Il progetto è finanziato dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo con capofila ASPEM di Cantù e il coordinamento tecnico-scientifico di Agenda 21 Laghi, CAST, Provincia di Varese e Università degli Studi dell’Insubria e le attività sono realizzate in tutte le province lombarde.

Per informazioni scrivere a info@green-school.it oppure consultare il sito www.green-school.it o i canali social di GreenSchool su Facebook e Instagram.