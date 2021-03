Piccoli archeologi, antropologi e storici dell’arte crescono

Archeologistics invita i bambini dai 7 anni in su a un ciclo di tre appuntamenti online per scoprire il Monastero di Torba e i mestieri dell’archeologo, dell’antropologo e dello storico dell’arte.

“I bambini come sempre ci hanno stupito e ci hanno sommerso di domande nel corso del primo ciclo online dedicato a paleontologia, archeologia, antropologia. E quindi si riparte, con la certezza che “in caso di conflitto tra l’umanità e la tecnologia, vincerà l’umanità”, scrivono i promotori citando Albert Einstein.

Di seguito il programma

Sabato 20 marzo, ore 16.30

CANTIERI DIGITALI | Archeologia. Il mestiere dell’archeologo

Un incontro condotto da un archeologo che racconterà il proprio mestiere, tra curiosità ed aneddoti, analisi e scoperte

Mercoledì 24 marzo, ore 16.30

CANTIERI DIGITALI | Antropologia. Le ossa raccontano

Un incontro condotto da un antropologo per conoscere come è possibile ricostruire la storia dei nostri antenati attraverso l’osservazione e l’analisi delle loro ossa

Sabato 27 marzo, ore 16.30

CANTIERI DIGITALI | Arte. Storie a colori

Un incontro condotto da uno storico dell’arte che guiderà i più piccoli tra arte e moda del Medioevo, attraverso le storie raccontate dalle pitture e dai colori del Monastero di Torba

Ogni incontro durerà 75 minuti.

Il costo di ogni incontro è di € 8 (ridotto € 5 per gli iscritti al FAI)

Iscrizioni a questo link.