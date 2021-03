Polisportiva Varese, il sogno della promozione in A1 è più vicino

Con una grande prova collettiva, la squadra della Polisportiva Varese ha vinto la seconda tappa del campionato italiano di Serie A2 di ginnastica ritmica e allo stesso tempo hanno preso la testa della classifica generale coltivando – un po’ più da vicino – il sogno della promozione nella massima divisione.

Al PalaBanco Desio, la formazione varesina ha totalizzato 74,150 punti, un risultato che ha permesso al team del presidente Nicolò Maffeis di primeggiare davanti alla Moderna Legnano, autrice di una bella prestazione terminata con 73,050. Podio completato dalla Pontevecchio Bologna con 71,750 mentre la Virtus Gallarate si è attestata in ottava posizione con 64,600.

I punti raccolti in Brianza da Sofia Maffeis, Veronica Di Cataldo e Virginia Poma sono serviti a Varese per scavalcare in testa alla classifica di A2 la Auxilum Genova, la squadra vincitrice della prima tappa che in questa seconda occasione è terminata solo settima. Ora quindi Varese conduce le danze con un totale di 150,200 punti, otto in più delle genovesi e quasi a +10 su Carpi: il regolamento prevede che le prime due classificate dopo le tre tappe ottengano la promozione in A1, quindi la Polisportiva è ora in una posizione ottima.

«Al momento però non c’è ancora nulla di scontato, e non lo sarà fino alla terza e ultima prova stagionale – sottolinea il presidente Maffeis che non perde però l’occasione di fare i complimenti alle sue ragazze – Anche questa volta hanno dimostrato il loro valore e sono state giudicate con assoluta imparzialità. Il primo posto è stato meritatissimo». Il verdetto definitivo arriverà quindi tra due settimane (20-21 marzo) quando a Fabriano si disputerà la tappa conclusiva della regular season di A2. Sarà poi Torino, il 24 aprile, a ospitare le Final Six.