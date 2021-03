Positivo al Covid-19 vuole entrare in Svizzera da Luino, la polizia lo denuncia

Gli agenti del Settore di Polizia di Frontiera di Luino hanno denunciato a piede libero un quarantaquattrenne di nazionalità italiana residente a Luino, già noto alle forze dell’ordine perché sorpreso mentre alla guida della sua autovettura si dirigeva in Svizzera attraverso il valico di Fornasette.

Fermato in prossimità del valico dal lato italiano per un controllo, l’uomo ha dichiarato che si stava recando in Svizzera per il disbrigo di alcune pratiche burocratiche.

Gli agenti insospettiti dalla vaghezza delle motivazioni addotte per lo spostamento in c.d. “zona rossa”, dalla consultazione delle banche dati di polizia hanno rapidamente verificato che il luinese era sottoposto ad isolamento fiduciario presso la sua abitazione per la positività al Covid-19.

E’ stato quindi invitato a tornare a casa, dove gli agenti lo hanno scortato per verificare il ripristino dell’isolamento sanitario. L’uomo dovrà rispondere del reato previsto dall’art. 260 del R.D. 1265/1934, vale a dire “con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000“.