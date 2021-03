Posizionato il quarto defibrillatore a Lonate Pozzolo grazie al sostegno delle aziende

Oggi, 2 marzo, è stato posizionato il quarto defibrillatore sul territorio comunale di Lonate Pozzolo inserito all’interno del Progetto Cuore informa e realizzato, insieme agli altri tre presenti nel capoluogo e frazioni (Piazza Sant’Ambrogio, Piazza Parravicino, via Madonna), grazie al contributo delle aziende del territorio che hanno voluto sostenere questa iniziativa a favore della salute della cittadinanza.

Esso è stato posizionato davanti al Distretto socio sanitario di via Cavour, in una posizione strategica perché in prossimità delle scuole, del palazzo comunale, del parco Bosisio, della sede dell’associazione Anziani e del Distretto Socio Sanitario che a breve partirà con l’attuazione della campagna vaccinale e vedrà un passaggio consistente di persone.

Il quarto DAE è stato posizionato poco prima della riapertura del Distretto socio sanitario che sarà protagonista della campagna vaccinale, dapprima per i liberi professionisti sanitari e in una seconda fase per i vaccini di massa. ASST ha infatti anticipato che da settimana prossima, non appena terminato l’allestimento dei locali, potrebbero già essere effettuati i primi vaccini con modalità e tempistiche che verranno in seguito comunicate.