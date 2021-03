Poste Italiane consegna 9100 dosi di vaccino AstraZeneca a Varese

Sono arrivati a destinazione in queste ore i furgoni del corriere di Poste Italiane, SDA, per la consegna a Varese di 9.100 dosi del vaccino AstraZeneca. Nella giornata di oggi alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico i vaccini AstraZeneca e hanno proseguito il loro viaggio, sempre grazie ai mezzi di SDA, per raggiungere la destinazione finale presso l’ASST Sette Laghi, in Viale Borri 57 a Varese.

Complessivamente il corriere SDA, in collaborazione con l’Esercito Italiano, sta consegnando 373.600 dosi di vaccino AstraZeneca in Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, province autonome di Trento e Bolzano, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia, Calabria e Sicilia.