Amici di Bizzozero preoccupati per i cantieri stradali a Varese: “Prioritario finanziare via per Schianno”

Le informazioni sui cantieri stradali a Varese preoccupano l’associazione Amici di Bizzozero, che rendono pubblica la conversazione con l’amministrazione comunale, avvenuta sui lavori previsti per via Piana di Luco, e precisano le volontà dei cittadini associati.

«Con riferimento alla lettera dell’Associazione Amici di Bizzozero del 24 febbraio scorso relativa a interventi di allargamento della via Piana di Luco, l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Civati in una telefonata agli Amici di Bizzozero ha precisato che in questa fase il progetto di via Selene acquisisce una priorità maggiore in termini strategici e di avanzamento progettuale (essendo già stato approvato il finanziamento e il progetto definitivo) mentre il miglioramento di via Piana di Luco (con la realizzazione di una rotatoria all’incrocio con viale Borri) costituisce rispetto al primo un progetto complementare e “meno avanzato” il cui iter progettuale e di finanziamento non è ancora concluso». Spiega l’associazione, riferendo dell telefonata.

«Inoltre l’assessore Civati ha confermato l’impegno dell’Amministrazione Comunale al completamento della via Selene. Per quanto riguarda l’allargamento della Via per Schianno, progetto giudicato da entrambi essenziale per la zona industriale anche economicamente non troppo impegnativo ma attualmente in stand by, l’Assessore ha assicurato che la Amministrazione intende metterlo a tempi brevi in programma ed a tenere informati i Bizzozeresi dei suoi sviluppi».

Essendo nella conversazione rimasti indefiniti i tempi di realizzazione dell’allargamento della Via per Schianno, gli Amici di Bizzozero in un secondo tempo hanno ribadito con email all’assessore Civati la loro posizione su questo scottante argomento: «L’allargamento della Via per Schianno, come sempre da noi sostenuto, è per gli Amici di Bizzozero estremamente importante perché considerato parte integrante della via Selene come accesso principale alla zona industriale; realizzare la via Selene senza allargare contemporaneamente anche la Via per Schianno sarebbe un’opera incompleta e di limitata utilità. L’allargamento della Via per Schianno è inoltre per noi assolutamente prioritario rispetto a qualsiasi intervento sulla via Piana di Luco. Quest’ultimo infatti non è da noi ritenuto necessario e tanto meno attualmente urgente, esclusa magari la rotatoria su viale Borri, sia perché una volta eliminato il passaggio dei grossi autocarri/TIR la larghezza attuale della strada è sufficiente per la consueta intensità del traffico sia perché qualsiasi lavoro sulla via Piana di Luco non può che creare danni inaccettabili ed inopportuni al Parco. Pertanto se oggi vi sono fondi pubblici disponibili la richiesta degli Amici di Bizzozero al Comune di Varese è di usarli dove sono più necessari ed utili per la cittadinanza di Varese: l’allargamento della via Per Schianno».