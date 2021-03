“Il primo passo nella selva oscura”: Dante raccontato ai bambini

Per rendere omaggio allo speciale Dantedì di questo 2021, a 700 anni esatti dalla morte del sommo poeta, la libreria Potere ai bambini propone per giovedì 25 marzo alle ore 11 un incontro online per le scuole con Daniele Aristarco, Marco Somà (rispettivamente autore e illustratore del libro “La Divina Commedia – Il primo passo nella selva oscura” – Einaudi ragazzi editore), e Simonetta Bitasi, esperta di letteratura per ragazzi.

L’idea è celebrare insieme, con una diretta sui social della libreria, la giornata del 25 marzo, giorno riconosciuto dagli studiosi come la data in cui ebbe inizio il viaggio di Dante nell’aldilà raccontato nei versi della Divina Commedia.

Tutte le classi che vorranno seguire l’evento potranno farlo liberamente sui canali social della libreria e dell’editore collegandosi alle ore 11.

L’incontro durerà un’ora, è adatto a partire dalla quinta elementare e per tutte le medie e il biennio delle superiori. Gli studenti di ogni età potranno prendere parte al dialogo scrivendo domande e curiosità nei commenti sulla pagina Facebook della libreria, stimolati dalle tavole e dall’approccio originale al poema proposto dagli artisti.

“La Divina Commedia – Il primo passo nella selva oscura” è infatti un’introduzione poetica alla Divina Commedia, “un oggetto di stupore che somma al testo appassionato di Daniele Aristarco la bellezza emozionante delle tavole di Marco Somà – scrivono le libraie di Potere ai Bambini, Paola e Chiara – Non è una parafrasi, non è una riduzione, non è un riassunto, non è un saggio accademico, ma un modo originale per fare la conoscenza del sommo poeta e della sua Commedia tramite la bellezza delle parole e delle immagini. Uno strumento accattivante per orientarsi nella complessa struttura del poema, assaporare la bellezza dei versi, innamorarsi dei personaggi e delle storie. Un atto d’amore sincero nei confronti di uno dei maggiori capolavori letterari”.

Per partecipare non è necessaria la registrazione.

Per informazioni contattare la libreria Potere ai bambini al seguente indirizzo email: info@potereaibambini.it.