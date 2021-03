Il professor Grossi al Falcone di Gallarate per la Giornata nazionale delle vittime dell’epidemia

Il professor Paolo Grossi terrà una conferenza all’Istituto Falcone di Gallarate in occasione Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da Covid-19, al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa di tale epidemia. L’appuntamento per per mercoledì 17 marzo alle ore 10:00 presso l’IS Falcone.

Il prof. Grossi è direttore delle Malattie Infettive dell’Ospedale di Circolo di Varese – Accademico dell’Università dell’Insubria di Varese – ed esperto della task force del CTS nazionale.

In apertura della conferenza alle 10, si osserverà un minuto di silenzio in onore delle vittime dell’ultimo anno; alla fine, dopo circa un’ora, è possibile porre alcune domande.

Il link pubblico è questo.