Progettisti cercansi per disegnare il futuro ingresso dell’ospedale Del Ponte di Varese

Abbattere l’Ottagono, il Vedani, la passerella di congiungimento per lasciare posto a una nuova costruzione che sia il completamente adeguato del progetto dell’ospedale Del Ponte. È quello che l’Asst Sette Laghi si appresta a mettere a bando per avere la progettazione del tanto atteso terzo lotto, finanziato, dopo anni di sollecitazioni da parte soprattutto della Fondazione Il Ponte del Sorriso a cui il presidente della Commissione Sanità Emanuele Monti ha riconosciuto ampia parte del merito per non aver mai desistito dall’obiettivo di veder realizzato l’intero progetto iniziale.

UN PROGETTO ESTETICAMENTE ADEGUATO E ACCOGLIENTE

Grazie ai 17 milioni stanziati da Regione Lombardia ( che portano a 50 i milioni di euro investiti nel presidio), la Sette Laghi vara un bando aperto a progettisti di tutta Europa per ottenere il modello migliore, visivamente adeguato e strategicamente ben collocato all’interno della città. Si tratterà di un ingresso accogliente e luminoso, una hall che fungerà da piazza di collegamento con tutti i padiglioni del presidio. Ma il progetto dovrà prevedere anche un’area spaziosa per ospitare i numerosi ambulatori che oggi trovano spazio sia all’interno delle due palazzine di piazzale Biroldi sia in altre strutture ospedaliere come Velate, con i servizi della neuropsiuchiatria infantile o del Circolo con quelli dell’audiovestibologia.

CANTIERE NELL’AUTUNNO 2022

Il valore del bando per la progettazione supera i 650.000 euro e scadrà il 14 aprile prossimo così da permettere un’aggiudicazione entro luglio, quindi la fase di proGettazione esecutiva quindi la per l’aggiudicazione dei lavori e l’apertura del cantiere nell’autunno del 2022. I tempi di realizzazione sono previsti attorno ai 2 anni e mezzo anche se il cantiere procederà per livelli e sarà possibile attivare nuovi spazi a mano a mano che si completerà una parte.

VALORIZZARE LA PMA E LA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

In contemporanea verrà ristrutturato anche il padiglione Leonardo che verrà climatizzato e reso più efficiente. In particolarE, spazi più consoni saranno dedicati alla neuropsichiatria infantile che otterrà un giardino esclusivo, due palestre e 4 studi medici e alla Procreazione medicalmente assistita di cui è in previsione il potenziamento al piano meno 1 del Leonardo. Locali più adatti dovrebbero essere riservati anche alla cardiologia pediatrica ma è prematuro parlare di come verrà organizzato l’intero ospedale una volta ultimato. Per l’audiovestibologia si prevede un’area di 400 metri quadrati.

“L’OSPEDALE E’ UN MODELLO CHE VERRA’ REPLICATO PER ALTRI PERCORSI DI CURA”

Soddisfatti il responsabile del Dipartimento della donna e del bambino professor Massimo Agosti così come il primario di ginecologia e ostetricia Fabio Ghezzi, ma orgoglioso di questo obiettivo è il Presidente della Commissione Sanità Emanuele Monti che si è fatto interprete delle istanze del territorio in Regione Lombardia:« Oggi è una grande giornata perché si conclude il progetto di un ospedale che vuole diventare un importante punto di riferimento lombardo. Tutto il territorio regionale, infatti, beneficerà dei servizi e delle professionalità del Del Ponte. È un modello che dovremo replicare in tutto il comparto sanitario, investire sulle eccellenze che diventino riferimento dell’intera regione».

La galleria fotografica del progetto iniziale