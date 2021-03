Progetto Concittadino: “Portiamo insieme le idee nella maggioranza della città”

“Le proposte di Collettiva sono un patrimonio prezioso per un Comune che voglia affrontare le sfide della transizione ecologica, della lotta alle disuguaglianze, della qualità degli spazi pubblici e delle politiche culturali”.

Progetto Concittadino esprime apprezzamento per il Libro Bianco che il gruppo di attivisti ha presentato recentemente: “Siamo nati ormai cinque anni fa per costruire una città inclusiva, accogliente, sostenibile. E’ quindi molto importante la spinta di cittadine e cittadini, soprattutto giovani, che sono animati dalla stessa volontà. Portiamo insieme queste idee nella maggioranza e in città, per rafforzare il percorso di cambiamento”.