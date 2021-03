In provincia di Varese raggiunto il picco dei contagi, comincia il calo dei nuovi positivi rilevati

L’impatto delle misure restrittive comincia a dare risultati: anche in provincia di Varese non solo la curva dei nuovi contagi da SarsCov2 ha rallentato ma si appresta a decrescere. Secondo i dati illustrati durante la conferenza stampa di ATS Insubria, che a differenza di quelli diffusi attraverso il bollettino quotidiano sono registrati per data di prelievo, è già visibile quello che sembrerebbe essere a tutti gli effetti il picco dei contagi, superato attorno alla metà di marzo.

Si tratta, è bene precisarlo, di una diminuzione dei nuovi positivi rilevati quotidianamente attraverso i tamponi. Non si tratta pertanto della fine della fase emergenziale ma di un segnale che l’ondata epidemica sta diminuendo la sua intensità.

Lo dimostra anche la decrescita dell’incidenza dei contagi ogni 100mila abitanti, un parametro importante perché oltre la soglia di 250 nuovi contagi settimanali ogni 100mila abitanti è stato fissato il limite che fa scattare i provvedimenti da zona rossa. La provincia di Varese non è ancora scesa sotto questa soglia ma questo dato è passato da 312 casi rilevati tra il 12 e il 18 marzo a 288 emersi tra il 19 e il 25.

ATS Insubria calcola anche l’indice Rdt, un indice simile al più noto Rt che serve a calcolare il tasso di replicazione dei contagi ma che non prende in considerazione il momento del contagio, bensì la data della diagnosi.

Tale indice in provincia di Varese è passato dall’essere a 1,5 nelle fasi di ripresa dell’ondata epidemica a metà febbraio ma ora è poco al di sotto della soglia d’allerta dell’1. Un altro segnale della fase remissiva dell’epidemia.