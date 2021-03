“Punto tampone rapido”, il servizio partirà sabato 27 marzo anche a Solbiate Olona

La necessità di persistere nell’adozione di misure di contenimento dei contagi e di rilevazione costante dello stato di salute della popolazione, in concomitanza con l’intensificazione del piano vaccini nazionale e regionale avviata dal Governo Draghi, hanno richiamato la massima attenzione da parte di Saronno Servizi S.p.A. sull’importanza di rendere disponibili strutture e servizi pubblici locali.

E’ per questo, che facendo seguito alla creazione di una tensostruttura di emergenza sanitaria in collaborazione con ATS Insubria presso il PalaExbo di via Piave a Saronno, è stata resa nota un’ulteriore misura: a partire da sabato 27 marzo sarà infatti possibile anche per i cittadini solbiatesi, oltre che per i cittadini saronnesi, effettuare tamponi rapidi antigenici presso la “Farmacia Comunale 3” di Solbiate Olona, situata all’ingresso del Centro Commerciale IPER – LE BETULLE.

Verrà allestito infatti nei prossimi giorni un gazebo esterno adiacente all’ingresso della Farmacia in modo che i farmacisti di Saronno Servizi S.p.A., coadiuvati da infermieri professionisti, potranno effettuare al pubblico tamponi rapidi antigenici, approvati dall’Unione Europea su larga scala, al costo di 30 euro.

La prenotazione degli appuntamenti potrà avvenire in due differenti modalità:

• attraverso l’APP “FARMACIE SARONNO SERVIZI”, scaricabile da AppStore o Google Play ed effettuando la registrazione come utente attraverso la voce “Farmacia 3” relativa alla Farmacia comunale di Solbiate Olona: cliccando sul banner “Test Covid-19” sarà possibile scegliere il primo appuntamento disponibile ed effettuare la prenotazione in pochi click;

• inviando un messaggio WhatsApp al seguente numero di telefono 346 0385475 con la richiesta di poter prenotare uno o più tamponi rapidi per il proprio nucleo familiare e specificando sempre che la richiesta è relativa alla “Farmacia 3 di Solbiate Olona”: i farmacisti prenderanno in carico la richiesta e risponderanno inviando ora e data dell’appuntamento sempre via WhatsApp o attraverso chiamata telefonica.

Il personale sanitario della Farmacia opererà in assoluta sicurezza attraverso l’utilizzo dei dispositivi di protezione sanitari richiesti per la somministrazione dei tamponi e che tramite il Servizio Sanitario Regionale i medici di base sono autorizzati a inviare presso il nuovo punto tampone gestito da Saronno Servizi S.p.A. anche gli assistiti che rientrano nella categoria alunni e docenti delle scuole secondarie e degli istituti professionali.

Il punto “Tampone Rapido” potrà essere inoltre disponibile per le piccole imprese e le aziende locali che hanno necessità di effettuare un tampone urgente ai propri dipendenti, al fine di rispettare la procedura di contenimento del virus imposta da Regione Lombardia.

L’esito del tampone sarà disponibile nel giro di 15 minuti dall’avvenuto prelievo e verrà comunicato in loco dal personale della farmacia. Nel caso di esito positivo, verranno seguite le procedure richieste dalla vigenti norme.

Sul sito web www.saronnoservizi.it è possibile reperire tutte le informazioni in merito al nuovo servizio ed effettuare il download della documentazione da compilare in merito al trattamento dei dati sensibili e da consegnare in farmacia.

«Crediamo fortemente che le strutture di pubblica amministrazione debbano schierare ogni risorsa necessaria e ogni mezzo utile per poter contrastare la diffusione del virus, in questa fase ancora cruciale per il nostro Paese e per il nostro territorio», commenta Alberto Canciani, presidente di Saronno Servizi S.p.A.

L’amministrazione di Solbiate Olona ringrazia Saronno Servizi per aver attivato questo prezioso presidio, ed anche la Direzione di IPER che ha prestato la massima collaborazione per la sua realizzazione.