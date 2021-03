Punto tamponi a Laveno Mombello, Anania: “Sindaco e maggioranza ci hanno ripensato”

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato del consigliere comunale di minoranza del gruppo Centrosinistra, Francesco Anania, sul tema dell’apertura di un centro tamponi a Laveno Mombello.

Apprendiamo dai giornali dell’imminente apertura di un punto tamponi a Laveno Mombello. La notizia non può lasciarci che soddisfatti, anche in considerazione della nostra mozione presentata nel mese di novembre, nel pieno della seconda ondata. In quel consiglio comunale, abbiamo infatti presentato una richiesta affinché l’Amministrazione, di concerto con ATS Insubria, si attivasse per l’apertura di un punto tamponi nel nostro Comune.

Il sindaco Santagostino non era però della nostra opinione: riteneva che i servizi sul territorio fossero “più che sufficienti” e che attivare un punto tamponi sarebbe stato “superfluo”. E la maggioranza di Civitas ha quindi bocciato la nostra mozione. Ci era sembrata un’occasione persa, la rinuncia alla possibilità di ricercare una gestione più efficace ed efficiente dell’emergenza sanitaria, anziché rincorrerla, almeno sul nostro territorio.

Pur restando nel pieno dell’emergenza, il numero dei contagi registrati nel nostro Comune non è oggi fortunatamente maggiore rispetto al momento della nostra proposta, durante lo scorso autunno. Nonostante ciò, nel giro di breve tempo, il sindaco ha comunque cambiato idea. Dal canto nostro, proseguiremo a presentare le nostre proposte e a portare i nostri contributi di idee, sperando possano ancora essere raccolti dall’Amministrazione comunale nell’interesse collettivo.