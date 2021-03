Quindici mila euro per l’Asst Valle Olona dalla raccolta fondi della Fondazione Cristiano Tosi

Questa mattina presso la sala del Governo Clinico dell’ospedale di Busto Arsizio si è tenuta la cerimonia di consegna dell’assegno di 15.000 euro frutto della raccolta di crowdfuning #InsiemeStraordinari promossa da Banco BPM e sostenuta dal Comune di Busto Arsizio in favore del progetto della Fondazione Cristiano Tosi volta all’acquisto di DPI (dispositivi di protezione individuale) per i malati e il personale sanitario, ossigeno per i malati e un ventilatore per la terapia sub-intensiva.

L’assegno è stato consegnato al direttore generale dell’ASST Valle Olona Eugenio Porfido ,da Mario Piffarerio responsabile area Varese della Direzione Territoriale Milano e Lombardia Nord di Banco BPM e da Alessandro Fattore, presidente della Fondazione Cristiano Tosi. Alla cerimonia erano presenti anche il consigliere comunale Alessandro Albani (in rappresentanza dell’ammninistrazione comunale) e il presidente Agesp Energia Giuseppina Basalari.

Il Promotore della Fondazione, Federico Tosi, ha affermato: «Sono orgoglioso che nel nome del mio caro fratello Cristiano la Fondazione che ne onora il nome, abbia dato un aiuto concreto a Busto Arsizio, così martoriata dall’odierno morbo. La mia famiglia ringrazia i sanitari e tutto il personale dell’ASST per l’impegno, il Banco BPM, il sindaco di Busto Arsizio, Agesp SPA e i cittadini di Busto Arsizio».

Il consigliere comunale Albani ha dichiarato: «In questo momento di grande emergenza sanitaria, con drammatiche ripercussioni economiche, sono orgoglioso della grande generosità dei miei concittadini, che non hanno esitato a rispondere con sensibilità a questa importante raccolta fondi per il Presidio di Busto Arsizio. Desidero inoltre ricordare la vicinanza del presidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia, Emanuele Monti, che pur non essendo presente oggi per via dell’aggravamento della situazione pandemica, ha comunque espresso la piena solidarietà all’iniziativa».

Per Monti: «Questa è la nostra vocazione, la solidarietà e l’aiuto reciproco. Con questo stimolo continueremo a lavorare insieme nell’affrontare la pandemia ma più in generale nel garantire la salute ai nostri cittadini». Alessandro Albani (in qualità di infermiere), associa il suo plauso a quello dell’OPI (Ordine Professioni Infermieristiche), attraverso la figura del suo Presidente dottor Aurelio Filippini.