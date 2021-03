Quiz e divertimento, per gli alunni della Pascoli di Taino ottimi piazzamenti ai campionati nazionali di logica

Non solo le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria e alla didattica a distanza, per gli alunni della scuola primaria di Taino arrivano anche importati soddisfazioni.

Lo scorso 2 marzo, i ragazzi della 5A e 5B della Giovanni Pascoli hanno infatti partecipato ai giochi logici nazionali organizzati da Alberto Fabris con il patrocinio di Unimore attraverso il sito Tetrapyramis.

Un’occasione per stimolare la mente, mettersi in gioco e divertirsi con la matematica e la logica. Questo lo spirito con cui gli studenti, sotto la guida della maestra di matematica Lucia De Mite, hanno affrontato la “prima fase” della competizione nazionale portando a casa ottimi risultati come un 20esimo e 21simo posto individuale, piazzamenti che tuttavia non sono bastati per accedere alla finalissima, sfiorata per un soffio (ad accedervi erano solo i primi 12,ndr).

Gli alunni di Taino, unica scuola nella provincia di Varese ad aver preso parte ai giochi, possono comunque essere orgogliosi dell’ottimo risultato complessivo della gara e, soprattutto, di aver affrontato la sfida con coraggio e determinazione: «È stata una bella esperienza – commenta la maestra Lucia – È giusto dare merito ai ragazzi che purtroppo con la crisi sanitaria stanno attraversando un periodo difficile. Hanno sognato in grande e in classe si sono sempre molto impegnati».

Per prepararsi al meglio gli studenti hanno dedicato un’ora alla settimana a sfide di logica come “Salva la Mucca” e altri quiz che i ragazzi hanno sempre affrontato con entusiasmo, a volte con esercizi extra ai normali compiti. Dopo “la medaglia d’argento” ai campionati di dama dello scorso anno, per i giovani studenti di Taino si tratta dunque di un altro incoraggiante risultato e un importante stimolo per il futuro, tutto dalla loro parte, per recuperare il “tempo” che il covid ha loro sottratto.