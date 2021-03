Raccontate il vostro “salto” per uscire dalla pandemia, su Instagram il contest della Liuc

Anche quest’anno la LIUC aderisce a M’illumino di Meno, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata da Caterpillar e Rai Radio2 nel 2005. L’edizione 2021 torna venerdì 26 marzo 2021 ed è dedicata al Salto di Specie, “l’evoluzione ecologica nel nostro modo di vivere che dobbiamo assolutamente fare per uscire migliori dalla pandemia”, dicono gli organizzatori.

L’invito di M’illumino di Meno 2021 è, dunque, raccontare i piccoli e grandi Salti di Specie nelle nostre vite. Quelli già fatti e quelli in programma: dalla mobilità all’abitare, dall’alimentazione all’economia circolare.

Per l’occasione, la LIUC lancia un contest a premi sulla pagina Instagram dell’Ateneo (https://www.instagram.com/uni_liuc/) e invita tutti i suoi studenti a postare una storia sul loro profilo Instagram entro giovedì 25 marzo – taggando uni_liuc e utilizzando l’hashtag #Milluminodimeno – nella quale mostrare il proprio Salto di specie, ovvero quel contributo personale per essere più green, più sostenibili, più in armonia con il pianeta e “uscire migliori” dalla pandemia.

La LIUC premierà le tre migliori stories il 26 marzo 2021.

Per esempio, è salto di specie la mobilità sostenibile, il cappotto termico che riduce i consumi di casa, la raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti fino a rifiuti zero, l’economia circolare, la riduzione degli sprechi alimentari, investire eticamente, ridurre il consumo di suolo e tutelare il paesaggio.