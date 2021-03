Radio Traccia “on air”: la webradio di Gallarate inizia le trasmissioni sabato

Una radio per raccontare le «tracce» che i giovani possono lasciare nel mondo: è RadioTraccia, nuova webradio (base: Gallarate) che inizierà a trasmettere sabato 20 marzo, con una diretta inaugurale di tre ore.

Il percorso ve lo raccontavamo già qualche settimana fa, con l’articolo di Marco Filomena – uno dei ragazzi impegnati – che ricostruiva il percorso fatto fin lì, con l’idea della radio e quella dell’associazione culturale giovanile che si chiamerà “Giovani Tracce”.

Sono una ventina i ragazzi e le ragazze impegnati nel progetto, insieme a Luigi Rutigliani, insegnante e “uomo di radio” che si è buttato anima e corpo nel progetto. «Tutto è nato da Marco Carabelli, un mio allievo di vent’anni fa, tetraplegico, che ha saputo tornare sugli sci in totale autonomia» racconta Rutigliani. «Lo scorso anno il lockdown l’ha costretto a star fermo e ha deciso di ripreso il suo percorso artistico con la pittura. Io l’ho chiamato” in classe”, in realtà in didattica a distanza, per raccontare la sua nuova vita di artista in questi mesi. E davanti ai ragazzi lui ha pronunciato la frase che ci ha acceso una lampadina: “Sulla neve o sulla tela l’importante è lasciare una traccia”, ci ha detto».

Da lì è nata l’idea di una nuova realtà giovanile e poi anche della talkradio come strumento per raccontare, far incontrare, lasciare traccia. «Il 20 febbraio ho lanciato l’idea, si sono affacciati miei ex allievi, alcuni anche in gruppetti di amici. Oggi c’è una redazione di una ventina di persone, hanno ideato rubriche e programmi».

Sabato 20 marzo – Giornata mondiale della felicità – il debutto, dalle 15 «per circa tre ore, speriamo di non esagerare» dicono scherzosamente. La scelta della Giornata della felicità vuole raccontare già un pezzo dell’approccio del gruppo: raccontare esperienze, persone, storie che sanno di vita piena e di ricerca della felicità. «Avremo come ospiti e nei saluti persone dello sport, del mondo della disabilità, il clown Pimpa che porta un po’ di risate e serenità ai bimbi della Siria». Tra gli ospiti ci sarà il musicista Max De Aloe, ci sarà un’altra intervista «che non vogliamo anticipare». Tutti i ragazzi si presenteranno (nella foto sotto: Marco, Doriana e Mattia) e saranno proposti i “trailer” delle tematiche che verranno affrontate.

Oltre a RadioTraccia, il gruppo di ragazzi vuole ampliare l’impegno con l’associazione Giovani Tracce e punterà ad avviare numerose attività culturali e artistiche, ad allestire una sede con spazi di confronto, studio, musica, oltre ad altre iniziative sul territorio.

Per adesso però c’è una diretta da condurre, prima di tutto.

Ci si può iscrivere alle pagine della web radio su Youtube (qui), Twitch (qui) e Facebook (qui).