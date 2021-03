Rapinatori di case di riposo, trafficanti di cocaina, sport e cinema nel podcast del 2 marzo

Il podcast quotidiano di VareseNews. Queste alcune delle notizie pubblicate il 2 marzo.

Blitz nella notte dei carabinieri di Varese che hanno arrestato due persone. I particolari da Andrea Camurani

Borsone in spalla e giacca da corriere, ma in tasca aveva una pistola con la quale ha messo a segno il primo colpo, una rapina in casa di riposo a Porto Ceresio, nell’ottobre scorso. Da qui sono partiti i carabinieri del reparto operativo di Varese nelle indagini che hanno portato all’arresto di due persone di 49 e 34 anni residenti rispettivamente ad Arcisate, e Barlassina in Brinza. I due sono accusati anche del furto avvenuto pochi giorni dopo nella casa parrocchiale di Arcisate: tutto ripreso dalle telecamere di video sorveglianza che hanno portato all’emissione delle ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dalla magistratura varesina. Al vaglio anche un terzo colpo, la rapina del cambiavalute di Fornasette, in Svizzera, avvenuta il 19 dicembre scorso.

Da giovedì 4 marzo, Viggiù passa da zona rossa ad arancione rafforzato, in considerazione del miglioramento della situazione epidemiologica. L’ultima ordinanza firmata dal governatore Fontana, però, sarà valida fino a giovedì 11 marzo compreso. Regione Lombardia ha inoltre ampliato il numero di comuni posti nella fascia più controllata: oltre alle due intere provine di Como e Brescia anche numerose zone delle province di Bergamo, Cremona, mantova, Milano e Pavia.

Dalla Spagna all’Italia, passando da Malpensa, per “piazzare” la cocaina: per questo sono finiti in manette due giovani spagnoli, fermati al termine di un’ accurata indagine del Commissariato di Lorenteggio.L’operazione per fermare la coppia 29 anni lei e 27 lui è scattata giovedì 25 febbraio. i due sono accusatidi traffico internazionale di stupefacenti

Il terzo lotto dell’ospedale Del Ponte a Varese comincia il suo iter. L’azienda ospedaliera Sette Laghi ha pubblicato il bando per la progettazione. Entro l’autunno del prossimo anno si prevede l’avvio del cantiere. L’obiettivo è quello di ottenere una nuova costruzione al posto degli attuali Ottagono e Vedani . Verranno così radunato i servizi pediatrici sparsi per il territorio e sarà potenziata la procreazione medicalmente assistita. L’intero terzo lotto costerà 17 milioni di euro che porta a 50 milioni il costo dell’intero nuovo ospedale della mamma e del bambino

Al “Breda” di Sesto San Giovanni i tigrotti pareggiano e si mettono in tasca un altro punto per restare nelle zone alte della classifica

L’emergenza sanitaria non cancella il festival CORTISONOCI 2021. Sono stati scelti i “magnifici 25” cortometraggi che comporranno in concorso a Cortisonici 2021, diciottesima edizione del festival del cinema varesino. la data, però, non è ancora stata fissata

Era questa l’ultima notizia del nostro podcast quotidiano che potete ascoltare sulle piattaforme Spreaker, Spotify, Youtube