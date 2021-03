Regione Lombardia, Attilio Fontana chiede le dimissioni del Cda di Aria

Dopo un weekend di polemiche e disservizi per gli utenti, il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha chiesto al Cda di Aria «un passo indietro», e in caso contrario procederà all’azzeramento della guida dell’Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti, nominando l’attuale direttore generale Lorenzo Gubian la guida della società.

Una nota letta in pochi minuti passate le 13.30 di lunedì in diretta facebook per trovare una soluzione immediata a quanto avvenuto a Cremona, Como, e in Brianza pochi giorni fa: un pasticcio convocazioni con anziani pronti al vaccini ma senza pazienti in coda perché la piattaforma informatica non aveva inviato le convocazioni.

«Disservizi che hanno causato disagi a molti cittadini e inficiato il lavoro che tutti gli operatori sanitari e non che stanno impegnandosi con professionalità nei vari centri vaccinali», ha spiegato Fontana.

Una situazione che dà, secondo il governatore lombardo, una visione distorta dei risultati raggiunti: «Il totale delle vaccinazioni in Lombardia è di 1.231.413, quelle somministrate agli over 80 ammonta a 322.568, oltre a 60 mila nelle Rsa quindi percentuale di chi ha ricevuto dose, tra gli ultra ottantenni, supera di gran lunga il 50%, in linea con ciò che accade nel resto del paese. In tutt’Italia sabato sono state inoculate 120 mila dosi, in questo in Lombardia 30 mila dosi inoculate, un quarto di tutte le vaccinazioni del paese. Il nostro obiettivo è di vaccinare tutti i lombardi ammesso che arrivino tutte le dosi necessarie dato che a fine mese le scorte di regione Lombardia saranno esaurite avendo completato il numero delle dosi di cui oggi disponiamo».

LA NOTA INTEGRALE DI REGIONE LOMBARDIA