Da Regione Lombardia oltre 10 milioni per sostenere chi assiste i famigliari

Regione Lombardia ha stanziato 10,8 milioni di euro per sostenere i caregiver che si prendono cura dei propri familiari con disabilità. Le risorse andranno a finanziare degli assegni da riconoscere a coloro che prestano cura a un familiare con disabilità grave o gravissima.

Esprime soddisfazione la Vicepresidente del Consiglio Regionale Francesca Brianza: «Con questo provvedimento si evidenzia come la scelta di Regione Lombardia sia quella di valorizzare la figura dei caregiver, ossia di quelle persone che, per assistere un familiare, spesso devono rinunciare alla propria attività lavorativa con grandi sacrifici anche sul piano della vita privata».

«Grazie a questo nuovo fondo – prosegue Brianza – sarà possibile continuare il percorso intrapreso da Regione Lombardia che garantisce gli interventi assistenziali per le persone disabili, anche gravi. Sulla scorta del modello da tempo adottato – precisa – il sostegno verrà assicurato mediante il coinvolgimento degli Enti del Sistema Sanitario e degli Ambiti Territoriali».

La misura è destinata ai cittadini di qualsiasi età e residenti in Lombardia assistiti da un caregiver familiare. L’importo degli assegni una tantum va da un minimo di 200 a un massimo di 400 euro per i disabili gravi, mentre è di 800 euro per i disabili gravissimi. La misura è attiva fino a esaurimento risorse.

«Ancora un aiuto concreto rivolto alle famiglie che si trovano in particolari situazioni di difficoltà – conclude Brianza – anche alla luce del complicato periodo di pandemia che stiamo attraversando».