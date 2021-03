Regione Lombardia stanzia 350.000 euro per la passerella sul lago di Ghirla

Regione Lombardia ha rifinanziato il Piano Lombardia stanziando ulteriori 470.000 euro per realizzare 3 nuove opere infrastrutturali in provincia di Varese. I nuovi interventi derivano sostanzialmente dal recepimento degli Ordini del Giorno approvati dal Consiglio regionale lo scorso dicembre in sede di bilancio.

Le tre opere sono la passerella ciclopedonale attorno al lago di Ghirla, opera il cui costo previsto è di 550.000 euro e di cui regione finanzia 350.000 ( aumentato di 200.000 euro come era stato annunciato nel dicembre scorso); la realizzazione a Sesto Calende del parcheggio di interscambio per la pista ciclabile in via Sempione finanziata interamente per 60.000 euro e la messa in sicurezza, nel comune di Mornago di Via Cesare Battisti intervento sostenuto completamente da Regione con 60.000 euro

ASSESSORE TERZI: NUOVI INTERVENTI SIGNIFICATIVI – “L’aggiornamento del Piano Lombardia – commenta l’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi – include nuovi interventi significativi per i territori. Regione Lombardia si dimostra con i fatti vicino alle necessità dei cittadini, implementando il già cospicuo programma di investimenti infrastrutturali deliberati lo scorso anno”.

ASSESSORE SERTORI: INTERVENTI UTILI PER I TERRITORI – “Attraverso questo provvedimento – spiega l’assessore a Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori – abbiamo aggiornato l’elenco delle opere infrastrutturali incluse nel Programma di investimenti per la ripresa economica, finanziati con i 4 miliardi messi a disposizione da Regione Lombardia”. “Si tratta – conclude Sertori – di interventi necessari per i territori, e attesi da anni, che genereranno a livello territoriale una leva significativa per sollevare l’economia locale”.