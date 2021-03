Da Regione, oltre 400.000 euro per sostenere 12 start up varesine

Regione Lombardia stanzia 426.303,88 euro per sostenere 12 start up varesine.

Il contributo andrà a: Brancaro Industries srl di Cardano al Campo (start up innovativa), Alchemilla società cooperativa sociale di Gallarate (start up innovativa), Montagner Energia srl di Lozza, Forge srl (start up culturale o creativa), Sbam Design srl di Busto Arsizio, Stefano Arbini di Vergiate, CTS srl di Gallarate, Farmacia Riva di Gallarate, Inquaero srl di Busto Arsizio (start up innovativa), Quotadamo Gianluca Tiziano di Porto Ceresio, Plaza srl di Gallarate (start up innovativa) e Optimon srl di Tradate (start up innovativa).

In tutto sono 299 i progetti che riceveranno il contribuito regionale per una dotazione complessiva di 14.760.000 di euro e un investimento totale di 30.366473,63.

Il bando sostiene le nuove realtà imprenditoriali lombarde start up, micro-piccole e medie imprese nonché professionisti per definire al meglio il proprio modello di business per trovare nuovi mercati e sviluppare esperienze di co-innovazione in grado di rafforzarle, in particolar modo per rispondere agli effetti della crisi innescata dal Covid-19 che le ha costrette a sostenere i costi del lockdown e a subire di conseguenza una perdita di capitale.

L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese considerate ammissibili e nel limite massimo di 75.000 euro. L’investimento minimo ammissibile è pari a 30.000 euro.

ASSESSORE GUIDESI: “La Lombardia si conferma Regione leader in Italia per numero di start up innovative. L’impegno di Regione Lombardia è quello di sostenere le idee dei nostri giovani imprenditori affinché questo primato si confermi anche in futuro e strumenti come la misura ‘Archè’ vanno proprio in questa direzione”.